Аваков рассказал о нарушениях карантина в "Эпицентре" и "Велюре"

Об этом шла речь внеочередном заседание Кабинета министров, сообщает 4 мая МВД

Прямая речь: "За последнее время полиция составила 10 тысяч 303 протокола о нарушении карантинных норм. В том числе, мы провели проверку 162 супермаркетов, в том числе "Эпицентр" и "Новая линия".

Выписали 94 протокола по супермаркетам, 29 сети "Эпицентр", 140 протоколов - сетям общественного питания. В торговых центрах были случаи, когда торговали мебелью и предметами электроники и другими товарами, которые не предусмотрены карантином.

Проверка установила, что в каждой области были нарушения. Лидером нарушений в области объектов общественного питания стала Ровенская область - 26 случаев, когда с нарушениями работали кафе и рестораны, Харьковская - 14, Донецкая - 17, Запорожская область - 12.

В том числе и рестораны в городе Киев: "Виноградный хутор", "Моншер", "Велюр", "Фабиус". Все эти рестораны нарушили требования карантина. Им уже выписали административные протоколы. Надеемся, суды нас поддержат. Сейчас все эти заведения закрыты".

По словам Авакова, решение о снятии карантина должны приниматься с учетом развития эпидемий в каждом регионе страны. Поэтому, местная власть должна сама принимать решения и нести за это ответственность.

Министр отметил, что полиция зарегистрировала уменьшение количества тяжких преступлений во время карантина. В частности, количество умышленных убийств уменьшилось на 36%, тяжкие телесные повреждения - 68%, разбой - 36%, грабежи - 50%.

Напомним: недавно собственник "Эпицентра", народный депутат Александр Герега написал письма мэру Киева Виталий Кличко и нардепам ВР с предложением покупатьмедицинские товары противоэпидемического назначения в его компании "Эпицентр К".

В своих письмах он указал, что эти товары доставлены в Украину самолетом "Мрия". Письмо к Кличко было напечатано на депутатском бланке. По закону народные депутаты не могут совмещать работу в ВР с бизнесом, поскольку получают заработную плату от государства.

Генпрокурор Ирина Венедиктова пообещала изучить ситуацию с компанией "Эпицентр" депутата Александра Гереги о продаже масок.

В офисе президента заявили, что на самолете "Мрия", который доставляет в Украину медицинские товары, часть груза является гуманитарной, а часть закуплена за счет коммерческих структур.

Журналисты Bihus info выяснили, что во время карантина ресторан нардепа "Слуги народа" Николая Тищенко посещают известные в политических кругах люди. По их словам, "Велюр"продолжает работать: там принимают "особых" гостей: народных депутатов, бизнесменов, "кварталовцев" и партнеров Коломойского".

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