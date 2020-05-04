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Митрополит Элладской Церкви объяснил, чем страшен вирус непочтения и неверия

04.05.2020 / 17:52
Митрополит Элладской Церкви объяснил, чем страшен вирус непочтения и неверия
Митрополит Николай Источник: Оrthodoxtimes
Митрополит Николай отметил, что неверие и кощунство являются проблемой не менее страшной, чем пандемия

Вирус непочтения к Церкви и неверия в силу Святых Таинств разрушает души, поскольку Причастие - наибольшая святыня народа и Церкви.

Как сообщает Оrthodoxtimes, об этом заявил митрополит Месогайский Николай, комментируя отказ некоторых Церквей от причащения во время пандемии.

«Церковь никогда не волновал современный рационализм или неуважительное сомнение во всем. Наоборот, она практиковала и представляла великое чудо. Возможно ли, чтобы Божье Причастие причинило болезнь или малейший вред? Возможно ли Телу и Крови нашего Господа загрязнять наше тело и кровь? Возможно ли, чтобы каждодневный опыт, которым мы живем уже две тысячи лет, был подвергнут сомнению из-за рациональности и мелочности нашего времени?», - подчеркнул владыка.

Он напомнил, что «Церковь предлагает Святое Причастие и действительно верит в священное таинство, которое проповедует. Другие «христианские группы» неявно признают, что их святым таинствам не хватает благодати и Причастия с Господом, как кажется, они медленно отходят от своей церковной идентичности. Жизнь без Святых Таинств - как серьезная болезнь без лекарств».

Митрополит Николай отметил, что неверие и кощунство являются проблемой не менее страшной, чем пандемия.

«Реальной проблемой является не вирус, который вызывает воспаление, как говорят медиа,и не вирус, который вызвал глобальную панику, как говорят медицинские ассоциации, но вирус, который вызвал непочтение. Этот вирус и есть «микробом» неверия. Лучшей вакциной против нового вида вируса является наше осознанное участие в таинстве Святого Причастия, которое не может быть оспорено никем. Наша ответственность в этом кощунственном вызове – наши собственные жизни», - заявил владыка Николай.

 

элладская церковь
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