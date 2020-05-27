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Митрополит Элладской Церкви заявил, что медицина не должна воевать против веры

27.05.2020 / 16:32
Митрополит Элладской Церкви заявил, что медицина не должна воевать против веры
vimaorthodoxias.gr Источник: vimaorthodoxias.gr
В своем циркуляре духовенству епархии, митрополит Косма подчеркнул, что никто не должен отрицать важность медицины для сохранения здоровья человека

Период пандемии коронавируса был использован для попытки изменения православной веры.

Как сообщает «Vima Orthodoxias», об этом сказал Митрополит Этолийский и Акарнанийский Элладской Православной Церкви Косма.

В своем циркуляре духовенству епархии, митрополит Косма подчеркнул, что никто не должен отрицать важность медицины для сохранения здоровья человека. Однако, считает иерарх, «медицинские инструкции не должны воевать против веры Христовой, против Церкви, против Таинств».

«Одно дело, когда врачи говорят с ответственностью и проницательностью (о здоровье человека – Ред.), а другое - пользуясь преимуществами медицинской науки, брать микрофон и озвучивать оскорбления и клевету на святых нашей Церкви, Святые Таинства и священные изображения Православия», – подчеркнул иерарх.

По его словам, «все те, кто поспешно изливает яд неверия, клеветы под видом борьбы за наше здоровье, – могут ли они понять, что происходит внутри святого храма, Православной Церкви, что происходит на Святом Престоле? Понимают ли они, что Бог покоится там физически и что Христос жертвует собой ради нашей жизни, нашего здоровья и нашего спасения? Могут ли они осознать, что Христос является Всемогущим Богом и никогда не будет вредить кому-либо через Святое Причастием, а только даст божественную милость жизни, освящения и бессмертия?».

Он подчеркивает, что «в наши дни излито слишком много яда, чтобы отпугнуть христиан от поклонения и принятия Святынь». Но, говорит владыка, «мы верим что Таинства не передают болезней».

Многие примеры, считает митрополит Косма, «свидетельствуют и подтверждают попытки некоторых людей изменить наш православный ум, нашу теплую веру, наши сознательные духовные отношения с ковчегом спасения, нашей Церковью».

Но, говорит владыка, «не поддавайтесь их влиянию, не сдавайтесь. Давайте не будем терять чистую веру в нашу Православную Церковь, в Священные Тайны, в святую чашу, святые мощи, святые иконы, священство».

«Божья любовь терпима, но до каких пор? Многие грехи были совершены на нашей родине. Они были сделаны и совершаются дальше, в то время, как мы остаемся нераскаявшимися. Мы превратили в криминал жизнь Церкви, священные Таинства, Божественную Благодать. Давайте покаемся!», – призвал иерарх.

Он также обратился к христианам помолиться о покаянии тех, «кто каким-либо образом создавал проблемы нашей Церкви и вере благочестивых христиан. Потому что и они однажды предстанут пред Господом», – заключил митрополит Косма.

Источник: Inpress.ua
элладская церковь
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