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"Пленки Деркача": бывшие послы США в Украине обнародовали совместное заявление

27.05.2020 / 16:15
Бывшие послы США в Украине заявили о попытке втянуть украинское государство в американские внутренние дела.

Об этом сообщает сайт Атлантического совета

Дословно: "Мы разочарованы усилиями по внедрению Украины во внутреннюю политику Америки по мере приближения президентских выборов в США в 2020 году. Эти усилия продвигают ложный и ядовитый нарратив, чтобы ослабить отношения между Соединенными Штатами и Украиной, и сеять раскол внутри наших двух стран.

Мы решительно осуждаем эти усилия по разделению наших двух стран и призываем должностных лиц обеих стран избегать шагов, которые только подорвут двусторонние отношения, и оттолкнут наши страны друг от друга".

Дипломаты также напомнили, что успех Украины в развитии как независимого, стабильного, демократического государства с сильной рыночной экономикой, привязанной к европейским институтам, усиливает интерес США к более стабильной и безопасной Европе.

Список послов, подписавших заявление:

Посол (в отставке) Роман Попадюк – 1 посол США в Украине
Посол (в отставке) Стивен Пайфер – 3 посол США в Украине
Посол (в отставке) Карлос Паскуаль – 4 посол США в Украине
Посол (в отставке) Джон Хербст – 5 посол США в Украине
Посол (в отставке) Уильям Тейлор – 6- й посол США в Украине
Посол (в отставке) Джон Теффт – 7 посол США в Украине
Посол (в отставке) Мари Йованович – 9 посол США в Украине
Что было раньше:

19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии бывшего вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.

По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров якобы делал лично Порошенко.

В команде Порошенко "пленки" назвали попыткой повлиять на отношение США и Украины.

Из-за "пленок Деркача" Офис генпрокурора завел на Порошенко еще одно дело о "госизмене".

А президент Владимир Зеленский заявил, что наказание для его предшественников, в частности, Петра Порошенко, еще впереди.

В штабе Байдена пленки, где он якобы беседует с Порошенко, назвали отредактированной "дыркой от бублика".

Источник

США, послы, Байден, Деркач, пленки
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