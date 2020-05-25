Игра Украиной: как Зеленского вынуждают поставить все на кон в чужой игре

Благодаря которому скандал был не только раздут, но и получил все шансы стать международным и снова сделать Украину тем самым мячиком для битья в американской внутриполитической схватке. Для чего, собственно, все и затевалось. Но обо всем по порядку.

"Пленки Деркача"

Сначала немного о предмете очередного раздуваемого над Украиной северными и западными ветрами "кассетного скандала" и "пленок Мельниченко-2" — для тех, кто, возможно, что-то пропустил. Во вторник, 19 мая, народный депутат Андрей Деркач и экс-прокурор Константин Кулик обнародовали на онлайн-конференции некие аудиозаписи, на которых люди с голосами, похожими на голоса пятого президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена, обсуждают отставку тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина и предоставление Украине кредитных гарантий на 1 млрд долл.

Как утверждает Деркач, записи этих телефонных разговоров он получил от журналистов-расследователей, а сделал их якобы лично Порошенко. В интерпретации нардепа, данные аудиоматериалы являются свидетельством "фактов международной коррупции и госизмены на высшем государственном уровне", поскольку касаются получения 1 млрд долл. "в обмен на сохранение схем "Бурисмы" и увольнение Шокина, который, по словам Деркача, "в то время расследовал дело "Бурисмы" и вышел на Байдена". В изложении Деркача Байден прилетел в Киев, чтобы "надавить на Порошенко в отношении Шокина", а "весомый аргумент" — 1 млрд долл. кредитных гарантий — это "такая цена спасения Байдена от тюрьмы". Напомним, что сын Д.Байдена — Хантер Байден — некоторое время работал в компании "Бурисма" беглого экс-министра времен Януковича Злочевского, против которого в Украине были возбуждены уголовные дела. И хотя в обнародованной аудионарезке ни разу не прозвучало ни имя сына Байдена, ни название "Бурисма", организаторы "слива" настойчиво подчеркивали, что данные записи являются доказательством "подкупа" со стороны Байдена и "госизмены" со стороны Порошенко.

Вкратце также напомним, кто выступил дорогими "диджеями" и запустил в информпространство записи, именуемые теперь в прессе "пленками Деркача".

Андрей Деркач — сын Леонида Деркача (выпускника не только Днепропетровского университета, но и высших курсов КГБ СССР), возглавлявшего в конце 1990-х — начале 2000-х Службу безопасности Украины. Старожилам украинской политической кухни Деркач-старший по иронии судьбы больше всего запомнился тоже "кассетным скандалом" (видимо, у них это семейное), связанным с убийством журналиста Георгия Гонгадзе, и парфюмерным магазином "Арбат" Севы Могилевича, открытым прямо напротив входа в СБУ. Деркач-junior, пошедший по стопам отца, также был слушателем Академии Министерства безопасности России (в прошлом — Высшая школа КГБ им. Ф.Дзержинского, ныне — Академия ФСБ России), где написал дипломную работу "Организация и проведение встреч с негласной агентурой". Никогда не скрывал своих связей с Россией и откровенно пророссийских взглядов, хотя свою семью давно уже поселил в Соединенных Штатах.



Константин Кулик персона менее известная, но тоже весьма одиозная. С его именем связано немало скандалов, однако к данной истории имеет отношение его активная вовлеченность в первую, прошлогоднюю фазу скандала вокруг Байдена и "Бурисмы". Будучи прокурором ГПУ, он, в том числе расследовал "дела Злочевского" и (как и А.Деркач) встречался с личным юристом Трампа Рудольфом Джулиани, помогая ближайшему окружению американского лидера собрать компромат на будущего соперника Трампа по президентским выборам. Осенью прошлого года шесть десятков народных депутатов из фракций "Слуга народа", "Голос" и "Батьківщина" подписали депутатский запрос на имя генпрокурора Руслана Рябошапки по поводу уместности нахождения столь неоднозначной личности на должности прокурора. Несколько позднее Кулик не прошел переаттестацию и был уволен из Генпрокуратуры. Впоследствии кандидатуру Кулика рассматривали на одну из нерядовых должностей в СБУ, однако на работу туда он принят так и не был. СМИ неоднократно связывали имя Кулика с именем олигарха Игоря Коломойского, а также рассказывали о его близких отношениях со сбежавшим в Россию и впоследствии убитым там лидером харьковского "Оплота" Жилиным.

Несмотря на одиозность "диджеев", отсутствие новизны в обнародованной ими информации и, главное, множество вопросов, вызываемых происхождением аудиозаписей, вероятно, сделанных в кабинете президента Украины, "слуги народа" тут же сделали стойку на фамилию Порошенко. В тот же вечер на "медведчуковском" телеканале "112 Україна" спикер Верховной Рады Д.Разумков заявил по поводу обнародованных записей, что "эта информация, мягко говоря, поражает" и главным вопросом для него "как для гражданина" "является то, отвечает ли она действительности". "Если это отвечает действительности — то последствия должны быть более чем жесткими", — подчеркнул Разумков, а также сообщил о наличии в парламенте "инициативы относительно создания временной следственной комиссии" для рассмотрения и оценки "медийно заявленных вопросов".

На следующий день его соратник депутат А.Качура с трибуны Верховной Рады сообщил, что фракция "Слуга народа" инициирует создание временной следственной комиссии (ВСК) для расследования обнародованных фактов. "Разговоры с Джо Байденом, с Джоном Керри и информация, обнародованная Рудольфом Джулиани — это абсолютно вопиющие факты преступной деятельности. И мы будем делать все для того, чтобы по всем этим делам была проведена независимая правовая оценка и во всех делах была поставлена точка", — решительно заявил депутат.

И "вишенкой на торте" стал ответ по поводу "пленок Деркача" на пресс-конференции В.Зеленского, приуроченной к годовщине его президентства: "Я говорю, что это не последний звонок, который увидят украинцы, увидят граждане. Реагировать должна прокуратура, правоохранительные органы. И я знаю, что генеральный прокурор Украины еще вчера зарегистрировала криминальное производство из-за депутата Деркача, мне кажется. Будут расследовать. Я знаю, что это может быть воспринято как государственная измена, квалифицировано это уголовное дело. Это — к правоохранителям".

В тот же день Офис генпрокурора подтвердил, что внес в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) информацию по статье о государственной измене (ч. 1 ст. 111 УКУ) и злоупотреблении властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364 УКУ) по заявлению народного депутата Украины Андрея Деркача.

Как утверждали позднее на своей пресс-конференции адвокаты П.Порошенко, по их информации (правда, требующей еще уточнения), "уголовное производство по так называемым "пленкам Байдена" генпрокурор И.Венедиктова открыла после своего разговора с В.Зеленским.

Кто писал?

Бурная реакция Зе!команды на "пленки Деркача" вызывает множество вопросов, но главные среди них — два.

Вопрос первый. Почему скандал раскручивается вокруг содержания обнародованных "пленок", а не способа их получения в кабинете президента Украины и лиц, осуществивших запись и передавших (продавших) ее на сторону?

Почему "слуг народа" вдруг так взволновал и озаботил, повторим, отнюдь не новый факт требования Байдена в разговоре с Порошенко уволить Шокина и его угроза в противном случае не предоставить Украине 1 млрд долл. кредитных гарантий? Видео, на котором Байден еще в 2018 г. публично хвастается этим эпизодом, давным-давно доступно в Интернете, а сам эпизод со всеми подробностями активно и долго муссировался прессой по обе стороны океана во время прошлого скандала вокруг Байденов и "Бурисмы", в котором активно поучаствовал тогдашний генпрокурор Ю.Луценко.

Почему "слуг народа" не столь же сильно взволновал сам факт записи и обнародования беседы президента Украины с вице-президентом США — государства —стратегического партнера нашей страны, оказывающего ей самую значительную помощь в противостоянии российской агрессии?

Почему в истории с "пленками Ермака", где звучат голоса, скажем прямо, далеко не ключевых лиц государства, но идет речь о торговле государственными должностями, правоохранительные органы в первую очередь заинтересовались не содержанием записей, а тем, кто и при каких обстоятельствах записывал? Почему в этом случае СБУ начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации для видеофиксации встреч брата главы ОП А.Ермака — Дениса Ермака (то есть преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 359 УК), а прослушка в рабочем кабинете главы государства, пусть и предыдущего, Службу безопасности не заинтерсовала? Почему обнародовавшего "пленки Ермака" депутата Гео Лероса таскают на допросы, а к депутату Андрею Деркачу и его "пленкам" с голосами главы Украины и вице-президента США у правоохранителей не возникло никаких вопросов?

Как утверждают наши дипломатические источники, в Украине нет традиции хранения записей международных разговоров президента, официальной аудиотеки таких бесед не существует. Тем не менее, записи разговоров проводятся для последующей их расшифровки сотрудниками администрации (офиса) с целью дальнейшей подготовки соответствующих распоряжений главы государства по результатам переговоров с зарубежными партнерами.

Каким же образом запись беседы Порошенко и Байдена четырехлетней давности оказалась в руках Деркача и Кулика (вряд ли хоть кто-то поверил в их версию о "журналистах-расследователях")? А ведь эти персонажи утверждают, что обладают куда большим объемом аудио, нежели тот, что был обнародован (в эфире телеканала "1+1" Кулик говорил о восьми часах имеющихся у них записей).

По информации ZN.UA, планируется еще как минимум два "слива" новых порций "пленок Деркача". Также нам известно о существовании огромного массива записей разговоров П.Порошенко, не связанных с его внешнеполитической деятельностью и содержащих беседы экс-президента с украинскими политиками, членами правительства, ближайшими бизнес-партнерами и т.п.

Нам достоверно не известно, кто, какими способами и с какими целями "снимал" эту информацию. Возможно, это было сделано (и продано) в разное время разными людьми и/или разными спецслужбами (украинскими, российскими, американскими) и "по кусочкам" собрано заинтересованными лицами в один большой массив.

Однако в первую очередь были обнародованы не беседы Порошенко, например, с Яценюком или Тимошенко, Кононенко или Гладковским, возможно, представляющие куда больший интерес для украинской Фемиды, а лишь небольшая часть массива, связанная с американским вице-президентом Байденом. Что дает основания предполагать: Порошенко — не главная, а побочная цель этой истории, использованная, возможно, просто как "наживка" для горячих и рьяных, но неопытных в делах политического закулисья и противодействии операциям спецслужб (своих и чужих) "слуг народа".

Но прежде, чем продолжить разбираться с целями и последствиями раздуваемого скандала, стоит также напомнить о том, что, как утверждают специалисты, знакомые с определенными особенностями здания на ул. Банковой,11, еще со времен КГБ оно напичкано профессиональной стационарной системой прослушивания и опутано проводами неустановленного назначения. О чем техники СБУ еще во времена Деркача-старшего докладывали Госуправделами…

К слову, весьма любопытно, интересовалась ли этим аспектом Зе!команда и была ли после ее заселения на Банковую проведена "очистка территории" и замена всей аппаратуры хотя бы в кабинете президента — начиная от телефонов и селекторов и заканчивая настольными лампами и телевизионными пультами? А если была, то чьими силами — службы безопасности Коломойского или Службы безопасности Украины, условно возглавляемой неофитом Бакановым? В любом случае рекомендуем провести "очистку" еще раз, хорошо продумав, кому поручить это деликатное дело. Поскольку, как говорят в кругах людей, вынужденных трепетно относиться к тайне собственных переговоров, "кто снимает, тот и ставит".

Если же "очистка" до сих пор не проводилась вообще, то не приходила ли Владимиру Зеленскому после обнародования "пленок Деркача" мысль о том, что спустя какое-то время может случиться, что страна и мир узнают содержание и его бесед — как с доверенными членами "ближнего круга", так и с международными партнерами Украины?

Хождение по граблям

К годовщине своего президентства Зеленский опубликовал в "Нью-Йорк Таймс" колонку, где поведал, что история импичмента Дональда Трампа ему не понравилась, поскольку она отвлекла внимание Америки и международного сообщества от вопросов, имеющих большое значение для Украины, и превратила Украину в историю о президенте Трампе.

Поэтому возникает второй основной вопрос: почему Зеленский, после горького опыта прошлогоднего "Украинагейта" и всех связанных с ним проблем, до недавнего времени подчеркнуто и вполне успешно избегавший даже намеков на какое-либо вмешательство во внутриполитические дела Соединенных Штатов и тамошнюю президентскую кампанию, вдруг столь резко изменил этому принципу?

Почему "слуги народа" так быстро и яростно вцепились в Порошенко лишь на основании сомнительных "пленок Деркача"? По недомыслию и неопытности? Из-за стремления как можно скорее опровергнуть посыпавшиеся со всех сторон к годовщине Зе!президента обвинения в том, что "весна пришла, а посадок нет"? Из-за одержимости Зеленского своим предшественником и желания "запаковать" его во что бы то ни стало, и не важно, на каком основании?

Но Петр Алексеевич, на наш взгляд, давал куда более перспективные поводы привлечь к нему внимание Фемиды, нежели злополучная беседа с Байденом. Более того, компетентные юристы уверенно утверждают, что дело на основе "пленок Деркача" не имеет никаких уголовно-правовых перспектив уже хотя бы потому, что: а) правоохранителям не были переданы оригинальные носители записей; б) не существует решения суда, дающего разрешение на "снятие" данной информации. Поэтому переданные Деркачом в Офис генпрокурора аудиоматериалы не могут считаться доказательствами. Короче, "маленький" Деркач в курсе: все эти аргументы стране излагал его папа 20 лет назад.

Но еще на прошлой неделе, 12 мая, адвокат Шокина А.Телешецкий на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" долго и подробно описывал бездействие правоохранительных органов в отношении заявлений его клиента о совершении Байденом противоправных действий. Досталось всем — и ГБР, и Офису генпрокурора, и следственному управлению Нацполиции Киева, которые, по утверждению адвоката, более трех месяцев после обращения Шокина в правоохранительные органы с заявлением о совершении в отношении него преступных действий не проводили никаких следственных действий, что дало Телешецкому основания предположить: "Очевидно, следователю и прокурору поставлена задача… блокировать и игнорировать это дело".

Так что еще неделю назад "преступная связь" Байдена с Порошенко и их "международная коррупция", очевидно, все еще мало волновали Зеленского, как, впрочем, и судьба "старорежимного" прокурора, чью фамилию он раньше вряд ли знал, а если и слышал где, то разве что в скетчах 95-го квартала.

Так что же все-таки заставило Зе!команду и ее лидера резко изменить линию поведения?

Точного ответа у нас нет. Однако на прошлой же неделе источники ZN.UA сообщали, что весьма озабоченное отставанием Трампа в предвыборных рейтингах от Байдена ближайшее окружение американского президента, его "теневой офис", снова начало давить на Киев и требовать эксгумации и оживления "дела "Бурисмы" и Байдена" (или же открытия нового) с тем, чтобы в его рамках украинские правоохранители обратились за правовой помощью к США. После чего, как можно с уверенностью предположить, группа поддержки Трампа найдет яркие способы использовать сей факт в избирательной кампании нынешнего хозяина Белого дома, истово сражающегося за возможность сохранить свое кресло еще на один президентский срок. "Им плевать на Порошенко, мол, грызите его, как хотите. Им плевать на Украину. Им нужно дело по Байдену и обращение от нас к ним. Все!" — уверил источник.

Напомним в этой связи, что ровно год назад, когда под руководством личного адвоката Трампа Джулиани первый раз раскручивалась тема Байденов и "Бурисмы", тогда еще генпрокурор Ю.Луценко (сначала активно поучаствовавший в этой операции, а затем опасливо сдавший назад, о чем подробно писало ZN.UA) неоднократно публично заявлял (в том числе и в комментариях американским СМИ), что у его ведомства нет доказательств правонарушений со стороны Джо Байдена или его сына Хантера, украинское законодательство они не нарушали, но если правоохранительные органы США обратятся к Украине за правовой помощью в рамках соответствующего двустороннего соглашения, то украинская сторона предоставит американским коллегам всю имеющуюся информацию.

Однако, судя по информации наших источников, такой вариант "теневой офис" Трампа не устраивает, там хотят получить запрос именно от украинской стороны, причем с "правильно" сформулированными вопросами.

Также, сообщают источники, на днях в Киев с частным конфиденциальным визитом должен прибыть гонец от ближайшего окружения Трампа (на момент написания статьи его, по имеющимся сведениям, здесь еще не было). Это будет не хорошо известный всем Джулиани, находящийся под пристальным вниманием демократов, а менее заметный и ниже стоящий человек из его команды, целью которому поставлена встреча с глазу на глаз с президентом Зеленским. Как утверждают источники, гонец должен получить от президента Украины ответ на один главный вопрос: готов ли тот поддержать Трампа в борьбе за президентское кресло и предоставить его команде компромат на его соперника Джо Байдена? В задачи посланца якобы также входит доходчиво растолковать Зеленскому, какими "коврижками" он и Украина будут вознаграждены в случае, если ответ будет "да", и чего лишатся и какие проблемы получат, если гонец будет вынужден передать своим патронам слово "нет".

Кроме того, обращают наше внимание источники, не так давно (буквально перед началом карантина) в Штатах несколько недель находился Владислав Бухарев — экс-глава Службы внешней разведки, бывший первый зампред СБУ, лишившийся этой должности из-за конфликта с Бакановым и ныне довольствующийся местом советника министра внутренних дел А.Авакова. Имеющий основания затаить обиду на Зе!команду обладатель многих специфических знаний Бухарев, как говорят, провел в Америке немало встреч, поэтому, предполагают наши источники, гонец от ближайшего окружения Трампа будет вооружен достаточным объемом чувствительной информации, касающейся ближнего окружения Зеленского.

Об интересах и целях

В этой печальной, грязной и проигрышной для Украины истории сошлись интересы или совпали цели многих разнокалиберных и разномастных игроков.

Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Цели России, чьи давние и хорошо известные "консервы" были задействованы в инспирировании нового "кассетного скандала" и появлении "пленок Мельниченко-2", чьи СМИ раскручивают этот скандал и здесь, и за океаном, очевидны и понятны. Двадцать лет назад, когда президент Кучма стал лишь поглядывать в сторону НАТО и ЕС, возникли "пленки Мельниченко", и в результате первого "кассетного скандала" президент Украины был скомпрометирован и очутился в международной изоляции, продвижение нашей страны на Запад было остановлено, а вместо ЕС и НАТО перед Украиной замаячили ЕЭП и Таможенный союз во главе с Россией.

Сегодня, внося свою лепту в скандал, способный значительно ухудшить отношения Киева и Вашингтона, РФ пытается разрушить критически важную для выживания нашей страны американскую двухпартийную поддержку Украины в ее сопротивлении российской агрессии. Поскольку после утраты Киевом этой поддержки разрушение украинской государственности станет для Москвы значительно более легкой задачей.

После вмешательства в предыдущую американскую президентскую гонку в Москве боятся победы Байдена и мести демократов, сгорающих от нетерпения поквитаться за болезненный проигрыш Хиллари. В Кремле надеются в конце концов найти общий язык с Трампом, которому в случае повторной победы больше не придется озираться на демократов и сдерживать свои порывы навстречу Путину. Поэтому Россия заинтересована в победе Трампа.

Цель Трампа также очевидна — второй президентский срок. И сейчас, когда Байден настолько оторвался в рейтингах от нынешнего хозяина Белого дома, что свежий соцопрос даже любимого Трампом и лояльного к нему телеканала Fox News показывает на общенациональном уровне разрыв в 8% (и 12% — среди респондентов, точно готовых принять участие в голосовании), в Белом доме поселилась паника.

Слабая и запоздалая, по мнению многих американцев, реакция Трампа на пандемию коронавируса, падающая экономика и, главное, стремительно растущая безработица отнимают у американского президента все больше драгоценных процентов поддержки его сограждан. Если к ноябрю, когда должны состояться выборы, Штаты, как прогнозируют ученые, накроет вторая волна коронавируса, ситуация для Трампа может оказаться безнадежной. Поэтому уже сегодня ему необходимо любой ценой сбить рост рейтингов Байдена и обеспечить себе хотя бы минимальное преимущество.

И хотя новый виток "Украинагейта" сам по себе вряд ли способен переломить американскую предвыборную ситуацию в пользу Трампа, тем не менее ближайшее окружение Трампа, включая команду отрабатывающего свой хлеб Джулиани, в настоящее время лихорадочно ищет и готово использовать любые способы и возможности помочь своему патрону и подгадить его сопернику. В поисках компромата на Байдена и попытках выжать оный из украинского руководства людей Трампа вряд ли заботит судьба прошлого или нынешнего президента Украины, как, впрочем и самой Украины.

На Трампа в этой истории, очевидно, ставит и Коломойский. И не только потому, что на "пленках Деркача" обладатели голосов, похожих на голоса Порошенко и Байдена, обсуждают ускорение приватизации Приватбанка, а "голос Байдена" просит "голос Порошенко" поддержать в этом процессе главу НБУ Гонтареву и называет Коломойского "занозой в заднице" и "проблемой для всех". Игоря Валерьевича "догоняет" американское государство: Федеральное большое жюри США ведет против него следствие по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов. Задействуя свои медиа-ресурсы и говоря "фас", указывая на Байдена, своим подконтрольным депутатам и журналистам, Коломойский, очевидно, надеется, что в случае победы Трамп не забудет оказанной ему украинским олигархом услуги и поможет решить проблемы с американским правосудием.

Суетящаяся под клиентом политическая мелочь также старается быть полезной в надежде обеспечить себе более теплое и сытное место под солнцем. Служащий одним и дружащий с другими А.Деркач, вращающийся в Штатах в среде консервативных республиканцев, видимо, понимает, что смена хозяина Белого дома может принести ему и его семье немало сложностей и проблем. В.Шокин, в свою очередь, осознает, что история о "вмешательстве Байдена" в деятельность "отважного борца с международной коррупцией", разрушившего его карьеру, имеет цену лишь до дня американских президентских выборов. Поговаривают, что экс-генпрокурор пишет книгу, за авторские права на которую якобы и штаб республиканцев, и штаб демократов готовы выложить несколько миллионов долларов. Видимо, ощущает быстротечность времени и предвыборную "сезонность" предлагаемых им через "теневой офис" Трампа услуг и бывший прокурор Кулик. Лишившись места в украинской правоохранительной системе, он идет ва-банк, рассчитывая, вероятно, обеспечить себе неплохое "пособие по временной безработице". Правда, как утверждают некоторые его бывшие коллеги, став активным участником презентаций "пленок Деркача" и посвященных им ток-шоу на канале Коломойского, экс-прокурор из одиозного персонажа превратился в уже по-настоящему токсичного, и весьма сомнительно, что кто-либо из руководителей правоохранительных органов рискнет в ближайшее время взять его на работу в свое ведомство.

Но самая незавидная роль в разворачивающемся скандале у президента Зеленского. Независимо от того, втягивается ли он туда вопреки собственной воле или же становится его участником намеренно. Какие резоны могут подталкивать вперед Зе!президента, уже занесшего ногу над острыми зубьями "граблей" вмешательства в американские внутриполитические сражения? Стремление расправиться с Порошенко? Желание получить благосклонность Трампа? Страх перед его возможной местью? Это уже не суть важно. Главное другое: какое бы решение ни принял Зеленский, оно, скорее всего, будет иметь весьма болезненные последствия.

Даже если это будет правильное решение не лезть в пламя американской избирательной гонки и пытаться сохранить драгоценную двухпартийную поддержку Украины. Что может получить Зеленский в результате такого решения? В ближайшей перспективе, например, обнародование компрометирующей информации о своих друзьях и партнерах и в итоге — падение собственного рейтинга. А после завершения американских выборов, в случае победы Трампа, — не только уменьшение помощи от Соединенных Штатов, отсутствие американских инвестиций, поддержки в МВФ и т.п. Самым страшным может стать решение Трампа, уже не имеющего нужды при каждом своем шаге оглядываться на демократов, пойти на сближение с Россией (при этом Украина в его системе координат не будет для него большой жертвой). Трампу нужна Россия. И не потому, что он симпатизирует Путину. А уже хотя бы потому, что ему необходимо "оторвать" ее от своего основного геополитического и геоэкономического соперника — Китая. Поэтому даже при условии откровенной поддержки Трампа со стороны руководства Украины вовсе нельзя исключать такого сценария. Просто в этом случае сдача Украины может быть подслащена, например, какими-то финансовыми "коврижками".

Согласие сыграть в чужом спектакле и подсобить Трампу на выборах, конечно, может принести Зеленскому и даже Украине какие-то незначительные и краткосрочные дивиденды. Но что, если после выборов США возглавит Байден, имеющий для этого все шансы (как минимум на сегодняшний день)?

А даже если Байден все-таки проиграет, демократы и американское deep state поступка президента Украины не забудут. Подобные вещи не прощаются и аукаются еще спустя многие годы. И даже если в Америке вскоре забудут фамилию Зеленского, в ее истории, помимо связанной с Украиной саги об импичменте 45-го президента США, навсегда останется токсичный для украино-американских отношений факт вмешательства президента Украины во внутренние дела Соединенных Штатов.

Татьяна Силина

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