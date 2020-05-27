В Церкви обеспокоены возможным усилением контроля за личностью

В Русской Православной Церкви выразили обеспокоенность возможным усилением контроля «за личным пространством и за личностью» в результате последних технологических нововведений, задавшись вопросом, с какой целью электронные «ограничительные инструменты» будут применяться в дальнейшем.

Как сообщают «РИА Новости», об этом рассказал замуправделами Московской патриархии епископ Савва (Тутунов).

«Не миф о «жидком чипе» и проектируемом тайном чипировании через вакцинацию с дальнейшим зомбированием через 5G должен вызывать беспокойство. Беспокойство вызывает усиление методов объективного контроля за личным пространством и за личностью, ведь истекшие недели борьбы с коронавирусом ознаменовались резким скачком в введении технологий, способствующих такому контролю. И у граждан не может не возникать вопрос о целях этих технологических нововведений», - сказал епископ Савва.

Владыка спрашивает, в чем задача данных технологий.

«Создать временный ограничительный инструмент? Или следить за людьми? Казалось бы, технология, позволяющая дистанционно проверять, что носитель заразы ее не разносит - дело хорошее. Не приставишь же к каждому подъезду участкового. А когда закончится эпидемия – на что будет направлена эта технология? Ужель её просто отключат?», - задался вопросом представитель Церкви.

Он заметил, что есть общественный консенсус по поводу того, что система слежения и контроля является прерогативой тех органов, которые занимаются борьбой с преступностью.

«А так ли будет с введенной сейчас системой, которая позволяет следить за людьми «с каждой камеры»? Камеры ведь находятся в ведении отнюдь не силовых структур (а ведь даже к слежке с их стороны порой возникают вопросы). Кто вправе «контролировать отдельные группы граждан, «к которым есть вопросы»»? И какие вопросы достаточны, чтобы контролировать отдельные группы граждан? Кто будет «контролировать контролирующего»? Кто будет регламентировать границы допустимого контроля?», - спрашивает епископ.

В связи с этим он напомнил об официальной позиции Русской Церкви - документе Архиерейского Собора РПЦ от 2013 года по поводу учета и сбора персональных данных. В нем, в частности, говорилось о том, что «в связи с тем, что обладание персональной информацией создает возможность контроля и управления человеком через различные сферы жизни (финансы, медицинская помощь, семья, социальное обеспечение, собственность и другое), возникает реальная опасность не только вмешательства в повседневную жизнь человека, но и внесения соблазна в его душу». При этом отмечалось, что «Церковь разделяет опасения граждан и считает недопустимым ограничение их прав в случае отказа человека дать согласие на обработку персональных данных».