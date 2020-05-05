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Кабмин одобрил ослабление ограничений в Украине с 11 мая и продлил карантин до 22 мая

05.05.2020 / 09:02
Кабмин одобрил ослабление ограничений в Украине с 11 мая и продлил карантин до 22 мая
Кабинет министров продлил в Украине карантин до 22 мая, но с 11 мая – смягчение. Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства в понедельник, 4 мая.

В частности, Кабинет министров разрешил после 11 мая открыть для посещения гражданами парки, скверы и зоны отдыха, объекты индустрии красоты, оптовой и розничной торговли в отдельно расположенных помещениях, кроме торгово-развлекательных центров).

"Мы принимаем соответствующий проект постановления в ответ на просьбы бизнеса, который аргументирует, что до 11 числа им надо иметь уверенность, что их заведениям разрешат открыться. Им нужно закупить продукты, подготовить учреждения, провести противоэпидемиологические мероприятия, надо провести записи людей, если говорим о салонах красоты, маникюрных и педикюрных салонах. Мы сегодня готовы прокоммуницировать и принять соответствующее решение, чтобы бизнес был готов и имел достаточно времени на эту подготовку", - сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, правительство разрабатывает алгоритмы безопасного открытия объектов оптово-розничной торговли непродовольственными товарами (кроме ТРЦ), салонов красоты, автосалонов, музеев, библиотек и других учреждений общественного посещения, которые будут иметь четкие правила соблюдения санитарных норм.

Министры рассматривают возможность открытия летних площадок заведений общественного питания, однако местная власть может ограничивать их работу или закрывать учитывая ситуацию, сложившуюся в городе и регионе.

Шмыгаль отметил, что Украина готовится к ослаблению карантинных ограничений с 11 мая, а не на этой неделе.

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Кабмин, коронавирус, карантин
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