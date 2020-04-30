В Украине COVID-19 заболели 1976 медиков, больше всего — на Буковине

"Подтвержден COVID-19 у 1976 медиков по состоянию на 29 апреля. Больше всего инфицированных медицинских работников в Черновицкой области: 264 человека. Однако в соотношении к общему количеству больных в области лидирует Кировоградская (36%), Винницкая (33%) и Волынская с Полтавской (по 28%) области", - говорится в сообщении.

Среди причин заболевания COVID-19 среди медработников в ЦОЗ называют отсутствие четкого плана действий медицинского учреждения; нарушение определенного маршрута пациента и стандартов ведения пациентов; недостаточное обеспечение медперсонала необходимыми средствами индивидуальной защиты (СИЗ); неправильное пользование средствами индивидуальной защиты (СИЗ), их хранение и утилизация.

"Необходимость в СИЗ значительно возрастает, а эффективность их использования снижается, если учреждения не имеют четкого плана: консультирования населения ("маршрутов" пациента), оказания экстренной медицинской помощи; транспортировки и госпитализации, ухода за пациентами с подозрением или подтвержденным COVID-19", - говорится в сообщении.

В Центре отметили, что медицинских работников обеспечивают СИЗ органы местного самоуправления и за счет централизованных закупок или благотворительной/гуманитарной помощи. Это происходит с учетом потребностей, которые формирует руководство лечебного учреждения.

По состоянию на 29 апреля в Украине подтверждены 9866 случаев заболевания COVID-19.

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