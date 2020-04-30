Войти | Зарегистрироваться
15:29

четверг,
30 апреля
Онлайн
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Жизнь
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Украине COVID-19 заболели 1976 медиков, больше всего — на Буковине

30.04.2020 / 14:52
В Украине COVID-19 заболело 1976 медработников, больше всего в Черновицкой области - 264 человека.Об этом в Facebook сообщает Центр общественного здоровья.

"Подтвержден COVID-19 у 1976 медиков по состоянию на 29 апреля. Больше всего инфицированных медицинских работников в Черновицкой области: 264 человека. Однако в соотношении к общему количеству больных в области лидирует Кировоградская (36%), Винницкая (33%) и Волынская с Полтавской (по 28%) области", - говорится в сообщении.

Среди причин заболевания COVID-19 среди медработников в ЦОЗ называют отсутствие четкого плана действий медицинского учреждения; нарушение определенного маршрута пациента и стандартов ведения пациентов; недостаточное обеспечение медперсонала необходимыми средствами индивидуальной защиты (СИЗ); неправильное пользование средствами индивидуальной защиты (СИЗ), их хранение и утилизация.

"Необходимость в СИЗ значительно возрастает, а эффективность их использования снижается, если учреждения не имеют четкого плана: консультирования населения ("маршрутов" пациента), оказания экстренной медицинской помощи; транспортировки и госпитализации, ухода за пациентами с подозрением или подтвержденным COVID-19", - говорится в сообщении.

В Центре отметили, что медицинских работников обеспечивают СИЗ органы местного самоуправления и за счет централизованных закупок или благотворительной/гуманитарной помощи. Это происходит с учетом потребностей, которые формирует руководство лечебного учреждения.

По состоянию на 29 апреля в Украине подтверждены 9866 случаев заболевания COVID-19.

Источник 

статистика, коронавирус, медработники, COVID-19
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
30 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.