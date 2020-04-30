Митрополит Иларион рекомендовал книги и фильмы, полезные для души

Во время изоляции верующие могут больше времени уделять чтению книг, в частности, Библии и просмотру интересных фильмов.

Об этом сказал глава Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Иларион (Алфеев), сообщает patriarchia.ru.

«Я бы, конечно, всем советовал читать Библию. Причем Библия — это книга большая, она состоит из двух частей: Ветхий Завет и Новый Завет. Если вы никогда не читали Библию и впервые берете ее в руки, то не пытайтесь ее прочитать от начала до конца. И я даже вам посоветовал бы: не читайте Библию с начала, а откройте сразу ту часть, которая называется Новый Завет, и начните читать с Евангелия от Матфея. Прочитайте его, потом — Евангелие от Марка, потом — от Луки, потом — от Иоанна. После этих четырех Евангелий у вас уже составится представление о том, кто такой Иисус Христос, когда Он жил, чему учил, а самое главное, вы сможете понять, почему Иисус Христос актуален до сих пор, то есть что в Его учении вы можете применить в собственной жизни», - рассказал архиерей.

Митрополит Иларион посоветовал, какие фильмы смотреть.

«Есть очень много интересных фильмов. Я хотел бы поделиться с вами впечатлениями об одном фильме, который посмотрел в прошлом году, я бы очень советовал вам его посмотреть. Он называется «Прорыв», это американский фильм 2019 года. Он основан на реальной истории, а история была такова: несколько детей провалились под лед. Один мальчик провел в ледяной воде более 20 минут, и когда его вытащили, он находился в коме. Врачи сказали, что мальчик уже не вернется к жизни, а если даже вернется, то он уже не вернется в сознание. Но его мать была глубоко верующей женщиной, она сказала: «Я буду молиться, я сделаю все для того, чтобы он вернулся к жизни». В течение всего фильма показывается, как она молилась, как заботилась о своем сыне, как она не допускала в его присутствии, хотя он находился в коме, разговоров о том, что он не выживет. В конце концов, этот мальчик вернулся к жизни вопреки прогнозам всех врачей.

Это очень трогательная история, фильм снят очень трогательно. Причем самое интересное в этом фильме то, что он абсолютно реально воспроизводит историю, которая произошла всего лишь несколько лет назад в одном американском городке. Я думаю, такие фильмы показывают, что — даже в наших непростых условиях — может сделать вера. А сейчас, когда некоторые из нас оказались под угрозой вируса, когда наши близкие оказались в сложной ситуации, молитва — это самое главное, чем мы можем им помочь», - сообщил иерарх РПЦ.