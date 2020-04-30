Рада может ограничить срок работы "внеконкурсных" госслужащих

Об этом говорится в изменениях в Налоговый кодекс, которые есть в распоряжении ЭП.

По информации издания завтра Верховная Рада планирует их рассмотреть.

На данный момент проект закона зарегистрирован в парламенте, но пока не обнародован.

13 апреля депутаты внесли изменения в закон о госбюджете и изменили подход к назначению госслужащих. Новые правила предусматривают, что на время карантина и еще месяц после его окончания госслужащие могут назначаться на контрактной основе после проведения собеседования.

Объявления полноценного конкурса необязательно.

"Сейчас закон выписан так, что назначенные на внеконкурсной основе госслужащие могут находиться в должности пока не будет проведен новый конкурс и не будет избран новый человек. По-факту - это может длиться неизвестно сколько. Ни для кого не секрет, что конкурсы могут блокироваться, либо просто не объявлять", - сказал в комментарии ЭП первый заместитель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Помимо прочего, депутаты предлагают ускорить сроки объявления конкурсов. Так, если должностное лицо избрано вне конкурса, то правительство должно объявить конкурс в течение двух недель, а не двух месяцев, как предусмотрено сейчас.

Депутаты также предлагают установить конкретный срок, в течение которого "внеконкурсный" чиновник может занимать свою должность.

"Предельный срок пребывания лица на указанной должности государственной службы составляет не более одного месяца после отмены карантина", - говорится в законопроекте изменений в Налоговый кодекс.

Также депутаты предлагают отменить возможность для внеконкурсных назначений в течение месяца после окончания карантина.

"Это создает предпосылки для затягивания проведения прозрачных конкурсов", - сообщается в сопроводительных документах к законопроекту.

Напомним: 26-го апреля правительство объявило конкурс на нового главу Государственной налоговой службы, с дедлайном подачи документов в один день.

В последствии стало известно, что 24-го апреля Кабинет министров разрешил назначить председателя и заместителя главы Государственной налоговой службы в результате заключения контракта - конкурс на эту должность состоится после карантина, пока нового главы выбрали по результатам собеседования.

Кабмин на заседании 29 апреля назначил новым главой Государственной налоговой службы Алексея Любченко.

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