Рада может ограничить срок работы "внеконкурсных" госслужащих

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10:54
Кабмин разрешил продуктовым рынкам работать и определил главное условие
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17:59
В марте средняя зарплата выросла на 5,5% — Госстат
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16:47
Кабмин оценивает потери туристической отрасли от коронавируса в 1,5 миллиарда долларов
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11:14
Открытие рынков: ежедневное разрешение и неделя простоя в случае нарушений
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10:43
Всемирный банк выделил Украине 135 миллионов долларов на медицину
- 10:54
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15:23
Киевский метрополитен не возобновит работу до 3 апреля - Кличко
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17:21
В Киевсовете разрабатывают план для функционирования метро с некоторыми ограничениями во время карантина
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15:23
Киевским маршруткам запретили пригородные, междугородние и межобластные рейсы
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17:23
Кличко хочет на время карантина освободить предпринимателей от налогов
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15:18
Киев пока не будут закрывать на въезд и выезд
- 15:23
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17:59
Как защитить глаза от коронавируса
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07:52
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
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18:12
5 продуктов, которые снижают защиту от коронавируса
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18:12
5 самых важных веществ для иммунитета в сезон коронавируса по мнению индийского врача
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17:59
10 видов воды, которой можно утолить жажду
- 17:59
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09:18
В Украине представили обновленную мобильную капсулу для перевозки больных на COVID-19
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09:17
Украинские полярники добрались до Антарктиды
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09:14
В Польше с домашним арсеналом оружия задержали фейкового “украинского генерала”
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09:12
СБУ выявила миллиардные злоупотребления на закупках продуктов для тюрем
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09:18
СБУ раскрыла сеть сбыта кокаина в столичном регионе
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