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Во всех храмах и монастырях УПЦ будут молиться о дожде

30.04.2020 / 14:35
Из-за длительного отсутствия осадков и сильных ветров молебны о ниспослании дождя и хорошей погоды для сельского хозяйства уже совершаются во всех храмах Одесской и Донецкой епархий

Во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви будут совершаться молебны о ниспослании дождя.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, соответствующий циркуляр по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия Канцелярия Киевской Митрополии направила по всем епархиям Украинской Православной Церкви.

Из-за длительного отсутствия осадков и сильных ветров молебны о ниспослании дождя и хорошей погоды для сельского хозяйства уже совершаются во всех храмах Одесской и Донецкой епархий.

Как сообщалось ранее, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, по просьбе местных жителей прибыл на земли академии аграрных наук Украины в исследовательское хозяйство «Покровське».

Владыка совершил молебное пение о дожде и вместе с духовенством испросил у Господа милостей и благословений.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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