Духовенство УПЦ и волонтеры передали помощь погорельцам в Житомирской области

На Житомирщине духовенство Овручской и Могилев-Подольской епархии Украинской Православной Церкви вместе с волонтерами собрали и передали материальную помощь для жителей сел, пострадавших от пожаров.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, значительную часть помощи составили строительные инструменты и материалы, поскольку пожар уничтожил много домов в селах.

«Сегодня были с помощью в селах Личманы и Магдин. От увиденного в шоке. Благодаря неравнодушным людям купили много вещей, которые для погорельцев сегодня необходимы. Среди того, что привезли и купили - стиральная машина, две бензопилы, сварочный аппарат, болгарки, шуруповерт, лопаты, лопаты, грабли», - рассказал один из организаторов поездки, протоиерей Павел Линник.

Он также сообщил, что в помощи нуждается еще много людей в этом регионе.

«Они мечтают восстанавливать свои дома. На следующей неделе снова планирую поехать с помощью. Кто желает это сделать вместе с нами, присоединяйтесь. Вместе мы выполним одну из главных заповедей Божьих -заповедь любви к своим ближним. Пусть Господь воздаст всем сторицей за Ваше чуткое доброе сердце, за Вашу человечность и доброту», - призвал священник.

Реквизиты для помощи пострадавшим от пожаров: 4149-6293-1000-3827 (Линник Павел Михайлович).