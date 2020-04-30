Кабмин назначил нового главу Налоговой

В налоговой сфере Любченко - лицо не новое. В прошлом он работал директором департамента налогообложения юридических лиц Государственной налоговой службы, а в 2009-2011 годах - заместителем главы ГНА.

В 1999-2003 годах Любченко работал первым заместителем главы ГНА в Кировоградской области, а с 2003 по 2005 год возглавлял ГНА Черкасской области. После этого он стал заместителем главы Кировоградской ОГА.

По информации СМИ, кандидатуру Любченко лоббировал министр финансов Марченко и водил его в Офис президента "на согласование".

Заместителем главы ГНС назначен Евгений Олейников.

По информации СМИ, кандидатуру Любченко лоббировал Марченко и водил его в Офис президента "на согласование".

Напомним: 24-го апреля правительство уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефьодова. Ранее в тот же день Верховная Рада поддержала создание временной следственной комиссии для по вопросам расследования возможных коррупционных действий должностных лиц Государственной таможенной, налоговой и фискальной служб.

В правительстве заявляют, что среди причин увольнения руководителей таможни и налоговой - плохие показатели по поступлению в государственный бюджет, сейчас Кабмин отбирает "эффективные команды, которые реализуют работу в сложнейшее время".

26-го апреля правительство объявило конкурс на нового главу Государственной налоговой службы, с дедлайном подачи документов в один день.

В последствии стало известно, что 24-го апреля Кабинет министров разрешил назначить председателя и заместителя главы Государственной налоговой службы в результате заключения контракта - конкурс на эту должность состоится после карантина, пока нового главы выбрали по результатам собеседования.

На февраль этого года в Украине работали около шестисот транзитно-конвертационных центров, из-за деятельности которых Госбюджет ежемесячно недополучал около 4 млрд грн, говорится в документе, который имеется в распоряжении редакции ZN.UA, и подлинность которого подтвердил источник издания в ГНС.

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