В Церкви дали совет, чем заняться в изоляции

Верующие во время изоляции могут уделить больше времени для общения с Богом, чтению, просмотру интересных фильмов.

Об этом сказал глава Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Иларион (Алфеев), сообщает patriarchia.ru.

«Мы очень много, к сожалению, зависим от внешних обстоятельств. Очень часто люди всю свою жизнь подвешивают к различным обстоятельствам: у них есть работа или учеба, они заняты тем и другим, потом они чем-то развлекаются, и вроде как время проходит, жить не скучно. А когда вдруг человек оказывается в четырех стенах, он начинает спрашивать себя, чем же ему заняться.

На самом деле счастье человека, как говорит нам Иисус Христос, вообще не зависит от богатства человека, от материальных благ, от внешних обстоятельств. Оно прежде всего зависит от внутреннего мира человека. Если вы научитесь свой внутренний мир создавать таким образом, чтобы вам никогда не было скучно, то это самое лучшее, чему вы можете научиться в нынешней ситуации», - сказал владыка Иларион.

Он отметил, что верующие во время самоизоляции могут больше времени уделить молитве.

«Что есть у нас, христиан? Во-первых, у нас есть молитва. Даже сейчас, когда многие из нас не имеют возможности пойти в храм, никто не может нам воспрепятствовать нашу собственную квартиру и наше собственное сердце сделать храмом. Посвящайте время на то, чтобы молиться Богу. Причем молиться Богу можно по-разному. Необязательно только читать молитвы, которые напечатаны в молитвослове. Вы можете просто сидеть и общаться с Богом. Вам скучно, вы в одиночестве, вам не с кем пообщаться — обратитесь к Богу. Поговорите с Ним, расскажите Ему все, что вас тяготит, что у вас наболело, все, что вас беспокоит. А потом попытайтесь услышать ответ. Может быть, вы услышите его не сразу, возможно, ответ придет через какие-то обстоятельства вашей жизни. Но если вы будете обращаться к Богу, Он непременно откликнется», - рассказал архиерей.

Иерарх РПЦ подытожил, что «есть немало вещей, которыми можно себя занять, находясь в самоизоляции, – чтение, просмотр интересных фильмов, знакомство с теми литературными произведениями, с которыми вы еще не успели познакомиться. Научитесь занимать себя в этот период самоизоляции, это искусство поможет вам в течение всей последующей жизни».