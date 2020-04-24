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Митрополит Варсонофий рассказал, как УПЦ помогает бороться с коронавирусом на Винниччине

24.04.2020 / 12:58
Митрополит Варсонофий рассказал, как УПЦ помогает бороться с коронавирусом на Винниччине
Митрополит Варсонофий Источник: Центр информации УПЦ
Владыка Варсонофий сообщил о противоэпидемических и карантинных мерах, которые принимаются в храмах УПЦ

Митрополит Винницкий и Барский Варсонофий рассказал, как Винницкая епархия Украинской Православной Церкови присоединилась к борьбе с коронавирусом.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом он рассказал в эфире Ютуб-канала «Перший козацький».

«С первых дней эпидемии, в первую очередь, медицина Украины нуждалась в помощи - это тесты на коронавирус. И Церковь, вместе с Международным благотворительным фондом в честь Покрова Пресвятой Богородицы Вадима Новинского, закупили высокоточные тесты для епархии и передали областной лаборатории 3 тысячи тестов», - рассказал архиерей.

Владыка Варсонофий сообщил о противоэпидемических и карантинных мерах, которые принимаются в храмах УПЦ.

«Старались сами шить и закупали медицинские маски и раздавали их в храмах бесплатно.

Молодежь делала акции: раздавала продукты питания одиноким людям, пенсионерам, малообеспеченным семьям. Волонтеры готовы помочь - закупить продукты питания тем, кто не может ходить.

В последнюю шестую неделю Пасхи проведем ночное пасхальное богослужение, как на Пасху, чтобы смогли по окончании карантина собраться вместе церковной семьей и порадоваться тому, что Христос Воскрес», - подчеркнул митрополит.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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