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Воздух из Чернобыля идет на западные районы Киевской области - Кульбида

24.04.2020 / 11:47
Продукты горения, которые выбрасываются в атмосферу в Чернобыле, ветер относит на западные районы Киевской области.

На этом директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида акцентировал на онлайн-брифинге 23 апреля.

"Перемещение продуктов горения, которые выбрасываются в атмосферу, происходит в южном направлении со скоростью 10-15 км/ч: из Зоны отчуждения - на западные районы Киевской области, а с северных районов Житомирской области - в направлении городов Коростень и Житомир".

Напомним, в Чернобыльской зоне продолжается ликвидация пожара, который начался в Зоне отчуждения еще 4 апреля. Убытки предварительно оцениваются в десятки миллионов гривень. Представители ГСЧС неоднократно подчеркивали, что угрозы для критически важных объектов Зоны отчуждения нет.

Спасатели продолжают бороться с огнем в Зоне отчуждения и на Житомирщине, огня становится все меньше.

Радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.

Источник 

пожар, продукты горения, Чернобыльская зона
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