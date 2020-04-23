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Кабмин установил на время карантина регулирования цен на продукты и медтовары

23.04.2020 / 14:15
КМУ установил на время карантина государственное регулирование цен путем их декларирования на 10 продуктовых товаров и 20 средств индивидуальной защиты, а также на лекарственные средства и более 10 видов антисептиков.

Соответствующее решение правительство приняло с доработкой на заседании в среду, 22 апреля.

Сначала в перечень лекарств, цены на которые должны подлежать декларированию, были включены семь препаратов, однако в однодневный срок Министерство здравоохранения доработать этот список с учетом перечня лекарственных средств, включенных в протоколы лечения COVID-19.

Как свидетельствует проект соответствующего постановления в повестке дня правительственного заседания в среду, в перечень социально значимых товаров правительство внесло гречку, сахар, пшеничная мука высшего сорта, макаронные изделия (вермишель из муки высшего сорта), пастеризованное молоко в пленке жирностью 2,5%, ржано-пшеничный хлеб, яйца категории С1, тушку куриную, минеральную воду без газа, сливочное масло жирностью 72,5%.

Согласно проекту постановления предлагается ввести декларирование изменений розничных цен в случае их изменения от уровня на дату вступления в силу указанного решения.

В частности, задекларировать повышение цен в случае вступления в силу проекта постановления необходимо будет за 30 дней, если цена повышается на 15% и более, за 15 дней - в случае повышения на 10-15%, за три дня при повышении на 5-10 %.

Кроме того, предлагается установить декларирования на такие антисептики и дезинфицирующие средства, как хлогексидин, этанол, повидон-йод, карманный спиртовой антисептик для рук и тому подобное.

Из средств индивидуальной защиты в перечень предлагается включить одноразовую медицинскую шапочку, медицинскую маску, медицинские перчатки стерильные и нестерильные, одноразовые бахилы, медицинский бинт и тому подобное.

Согласно проекту постановления, оно должно вступить в силу через десять дней после его опубликования и будет действовать до окончания карантина.

Источник

Кабмин, продукты, лекарства, регулирование цен
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