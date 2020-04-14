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Противодействие COVID-19 и экономика: обнародовали Программу действий Кабмина

14.04.2020 / 09:42
Вынесенная на рассмотрение Верховной Рады программа деятельности Кабинета министров Украины направлена на преодоление рисков для жизни и здоровья наших граждан в краткосрочной перспективе.

А также - на восстановление экономического роста - в долгосрочной. Текст данного документа обнародован на сайте парламента.

«Реагируя на сиюминутные вызовы с целью сохранения жизни и здоровья граждан, правительство направит первоочередные усилия на решение задач, которые ставит перед Украиной мировая пандемия COVID-19», - отмечается в программе.

Сейчас КМУ намерен сосредоточиться на подготовке сети учреждений здравоохранения для работы в нынешних сложных условиях, восстановление функционирования системы противоэпидемической защиты, усиление контроля за соблюдением и реализацией карантинных мероприятий.

КМУ также планирует обеспечить непрерывную работу объектов критически важной инфраструктуры и продовольственной безопасности, создать условия для отечественного производства необходимых лекарственных средств, медицинского оборудования и изделий, а также других критически важных товаров. Правительство усилит социальную защиту и поддержку экономики, сосредоточится на предоставлении кредитной поддержки малому и среднему бизнесу, который понес потери в результате карантинных мероприятий, а также осуществит ряд других первоочередных шагов.

В долгосрочной перспективе - создание благоприятных условий для развития и восстановления малого и среднего предпринимательства, промышленности, ориентированной на производство высокотехнологичной продукции.

Создание условий для привлечения эффективных собственников путем приватизации объектов государственной собственности также есть в планах Кабинета министров, как и внедрение рациональной системы корпоративного управления государственными предприятиями в соответствии с международными стандартами.

Правительство также намерено работать над снижением энергетической зависимости, диверсификацией источников поставки энергоресурсов, развитием возобновляемых и низкоуглеродных источников энергии, обеспечением надежности, экологичности и доступности энергии для всех потребителей.

Обеспечение надлежащих условий для результативной деятельности ученых и исследователей, содействие развитию прикладных исследований, развитие культуры - также в долгосрочной перспективе.

Напомним, 13 апреля правительство зарегистрировало в Верховной Раде проект постановления №3330 "О Программе деятельности Кабинета Министров Украины".

Правительство на внеочередном заседании в четверг, 2 апреля, утвердило программу своей деятельности. По словам Премьер-министра Дениса Шмыгаля, утвержденная программа деятельности Кабмина является реалистичной и предусматривает восстановление экономического роста.

Источник

Кабмин, программа, коронавирус, экономическая катастрофа
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