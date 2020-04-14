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Подписание закона о рынке земли разблокировано

14.04.2020 / 10:23
На внеочередном заседании 13 апреля народные депутаты отклонили 13 постановлений об отмене закона о рынке земли и таким образом разблокировали его подписание.

Верховная Рада Украины рассмотрела и отклонила постановления об отмене своего решения от 31 марта 2020 о принятии в целом законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", разблокировав таким образом подписание данного закона.

Парламент на внеочередном заседании в понедельник отклонил 13 постановлений об отмене голосования за рынок земли, 10 из которых зарегистрировала фракция "Батькивщина".

Как сообщалось, согласно установленной процедуре, председатель Верховной Рады не может подписывать принятый закон, пока народные депутаты не рассмотрят проекты постановлений об отмене голосований и не примут по ним решения.

Верховная Рада на внеочередном заседании 31 марта ночью приняла закон об открытии рынка земли с 1 июля 2021 года с ограничением его работы в первые три года только паями в собственности физлиц с максимальным владением в одних руках 100 га.

Документом предусмотрено, что с 1 января 2024 года приобретать сельхозземлю смогут юридические лица, порог по концентрации в одних руках возрастет до 10 тыс. га. Продажа земельных участков сельхозназначения государственной и коммунальной собственности запрещается.

Источник

земля, ВР, рынок земли
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