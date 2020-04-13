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Рада приняла изменения в госбюджет

14.04.2020 / 09:01
Рада приняла изменения в госбюджет
Верховная Рада приняла за основу и в целом закон №3279-д с поправками в государственный бюджет на 2020 год.

В частности, с учетом предложений комитета по вопросам бюджета и технико-юридическими правками, увеличив дефицит госбюджета с 2,1% до 7,5% ВВП из-за коронакризиса.

Поправки в госбюджет на внеочередной сессии парламента в понедельник, 13 апреля, поддержали 249 народных депутатов.

За проект закона об изменениях в государственный бюджет проголосовало 226 депутатов от «Слуги народа», 5 членов депутатской группы «За будущее», 15 депутатов из группы «Доверие» и 3 внефракционных нардепа. Фракции «Голос», «Батькивщина», «Оппозиционная платформа - За жизнь» и «Европейская солидарность» голосовали против.

Доходы госбюджета сокращены на 119,7 млрд грн по сравнению с утвержденной изначально версией закона - до 975,833 млрд грн (в том числе по общему фонду - до 855,4 млрд грн). Расходы увеличены на 82,4 млрд грн - до 1,266 трлн грн (по общему фонду – до 1,135 трлн грн).

При этом предельный объем госдолга расширен с 2,045 трлн грн до 2,386 трлн грн.

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ВР, Госбюджет
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