Рада обнародовала проект госбюджета на 2020 год

Сам документ был представлен и зарегистрирован 15 сентября.

Напомним, 15 сентября Кабинет министров представил в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2020 год.

Документ предусматривает доходы государственного бюджета на 2020 год в размере 1079,5 млрд грн, в том числе общего фонда - 962,7 млрд грн, расходы - на сумму 1170 млрд грн.

Платежи по государственному долгу в 2020 году составят около 438,1 млрд грн, из которых обслуживание государственного долга - 145,2 млрд грн, погашение государственного долга - 292,9 млрдгрн.

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