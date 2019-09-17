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Суд арестовал центральный офис Проминвестбанка

17.09.2019 / 13:52
Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры арестовал центральный офис Проминвестбанка (ПИБ, Киев) в столице и еще 15 принадлежащих банку объектов недвижимости.

Это указано в определении суда от 10 сентября, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений 13 сентября.

Досудебное расследование по этому делу проводит Государственное бюро расследований.

Как говорится в ходатайстве прокурора, "должностные лица ПАО "Проминвестбанк", действуя совместно с неустановленными лицами, используя свое служебное положение, совершили и продолжают совершать действия, направленные на завладение имуществом, ликвидными активами, денежными средствами в особо крупных размерах, которые принадлежат ПАО "Проминвестбанк".

Такие действия руководства банка направлены на снижение ликвидности банка и, как следствие, обесценивание акций".

Как сообщалось, Киевский апелляционный суд в августе удовлетворил ходатайство государственного исполнителя и группы компаний, связанных с бизнесменом Игорем Коломойским и его партнерами, и закрыл производство по делу по жалобе ВЭБа на действия государственного исполнителя в рамках сводного исполнительного производства по заключению договора о продаже 99,77% акций ПИБа на фондовой бирже ПФТС.

ГИС арестовала акции Проминвестбанка, после чего на 28 августа 2019 года был назначен аукцион по их продаже. Стартовая цена пакета - 532,099 млн грн. Однако ПФТС в установленный срок не получила заявок на его покупку. Стартовая цена пакета акций ПИБа на аукционе 20 сентября будет снижена на 25,1% - до 399,1 млн грн.

Российский ВЭБ владеет 99,7726% акций Проминвестбанка и считает незаконным аукцион по продаже его акций, предлагая потенциальным покупателям обращаться по вопросу возможной покупки акций напрямую. ВЭБ стал владельцем Проминвестбанкав 2008 году. Свои инвестиции в его развитие он оценивает в $2,7 млрд.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов (43,985 млрд грн) Проминвестбанк занимал 10-е место среди 76 действовавших банков.

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арест, суд, Проминвестбанк
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