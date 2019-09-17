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Гончарук увеличит прожиточный минимум на 160 гривен, но хочет на 2400

17.09.2019 / 16:49
Прожиточный минимум с 1 января 2020 года увеличится на 162 ии составит 2027 гривен. В то же время Кабинет министров "должен осуществить решительные шаги" по приближению размера прожиточного минимума к 4251 гривни.

Об этом говорится в тексте проекта закона о государственном бюджете на 2020 год.

Также отмечается, что с 1 июля прожиточный минимум увеличится до 2118 гривен, с 1 декабря - до 2189 гривен.

Для детей до 6 лет данный показатель составит: с 1 января 2020 года - 1779 гривен, с 1 июля - 1859 гривен, с 1 декабря - 1921 гривна;

детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2020 года - 2218 гривен, с 1 июля - 2318 гривен, с 1 декабря - 2395 гривен;

трудоспособных лиц: с 1 января 2020 года - 2102 гривны, с 1 июля - 2197 гривен, с 1 декабря - 2270 гривен;

лиц, утративших трудоспособность: с 1 января 2020 года - 1638 гривен, с 1 июля - 1712 гривны, с 1 декабря - 1769 гривен.

"Кабинету Министров предпринять решительные шаги по приближению в 2020 году размера прожиточного минимума к его реальной величине, которая может составлять расчетно около 4251 гривну с соответствующей корректировкой размера прожиточного минимума для основных социальных и демографических групп населения", - говорится в тексте законопроекта.

Напоминаем: выступая в Верховной Раде перед своим назначением нынешний премьер Алексей Гончарук заявил, что в Украине зарегистрирован "неадекватный прожиточный минимум, за эти средства невозможно выжить ..."

Кабинет министров 15 сентября рассмотрел проект госбюджета-2020 и внес его в Верховную Раду.

Источник 

прожиточный минимум, Гончарук
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