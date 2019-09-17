На безопасность и оборону предлагают 5,4% ВВП - почти 246 миллиардов

"В проекте Государственного бюджета Украины на 2020 год с учетом требований ст.35 Закона Украины "О национальной безопасности Украины" общий ресурс на национальную безопасность и оборону предусмотрено в сумме 245 млрд 791 млн грн или 5,4% ВВП", - говорится в тексте документа.

В частности, с этой суммы 207 млрд 805 млн грн составят расходы по бюджетным программам Минобороны, других субъектов сектора безопасности и обороны, 10 млрд грн - государственные гарантии, 27 млрд 986 млн грн - дополнительные расходы из общего фонда по бюджетной программе Совета национальной безопасности и обороны "Нераспределенные расходы на национальную безопасность и оборону", которые будут распределены отдельно по решению СНБО.

Согласно тексту документа, на денежное довольствие и зарплату (с начислениями) государство предусматривает выделить - 127 млрд 44 млн грн, на медикаменты и перевязочные материалы - 587,6 млн грн; на продукты питания - 4 млрд 582 млн грн; на оплату коммунальных услуг и энергоносителей - 4 млрд 446 млн грн; создание, закупку, модернизацию и ремонт вооружения и военной (специальной) техники -29 млрд 817,8 млн грн; на строительство (приобретение) жилья - 1 млрд 822,9 млн гривень.

Кроме того, на выплату единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной утраты трудоспособности и другие социальные выплаты в следующем году госбюджетом предусмотрено выделить 4 млрд 336 млн грн.

Напомним, на официальном портале Верховной Рады обнародован законопроект №2000 о Государственном бюджете Украины на 2020 год, зарегистрированный вчера, 15 сентября.

Документом предусматриваются доходы государственного бюджета на 2020 год в сумме 1079,5 млрд грн, в том числе общего фонда - 962,7 млрд грн, расходы - в сумме 1170 млрд грн. Платежи по государственному долгу в 2020 году составят около 438,1 млрд грн, из которых обслуживание государственного долга - 145,2 млрд грн, погашение государственного долга - 292,9 млрд грн.

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