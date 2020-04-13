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"Антикризисный" бюджет: фонд борьбы с коронавирусом, увеличенный втрое дефицит и отмена приватизации

13.04.2020 / 09:47
В законопроекте относительно изменений госбюджета на 2020 год предусматривается создание Фонда борьбы с Covid-19 размером 64 миллиарда, увеличение более чем втрое дефицита и отмена программы масштабной приватизации.

Законопроект опубликован на сайте украинского парламента.

В изменениях в госбюджет доходы бюджета уменьшили на 119,7 млрд, или -11%, и теперь они составят 975,8 млрд. В то же время расходы госбюджета увеличились на 82,4 млрд (+7%).

Прежде всего, на 145,4 млрд урезали налоговые поступления, в основном - за счет уменьшения внутренних налогов на товары и услуги и НДС по импорту.

Расходная часть госбюджета выросла за счет создания Фонда борьбы с коронавирусом, бюджет которого составляет 64,67 млрд.

Предельный объем дефицита возрастет при этом, более чем втрое, и составит 298,4 млрд. Правительство планирует покрыть его за счет займов на сумму 296,7 млрд, а также поступлений от приватизации в размере 0,5 млрд.

В этом году правительство не планирует проводить масштабную приватизацию. Поступления от приватизации уменьшились на 11,5 млрд: с 12 млрд в утвержденном бюджете до 0,5 млрд.

Наиболее увеличили финансирование таких направлений:

-дополнительные расходы на Национальную службу здоровья в размере 15,8 млрд грн для реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения (расходы на экстренную медицинскую помощь в размере 0,9 млрд грн централизовали и перевели под управление Аппарата МОЗ);

-увеличение на 29,7 млрд грн расходов Пенсионного фонда для выплат пенсий, надбавок и повышений к пенсиям (планируется доплата в размере 1 тысячи гривен лицам, размер пенсии которых меньше 5 тыс грн);

-рост расходов на обслуживание государственного долга на 3,3 млрд грн;

-увеличение Резервного фонда на 3 млрд грн (распределение средств фонда осуществляется по решению правительства).

Для частичной компенсации значительного роста расходной части госбюджета, правительство пересмотрело расходы по многим бюджетным программам. Больше всего сократили такие направления:

выплата льгот и жилищных субсидий (-8,2 млрд грн);
финансирования Государственного фонда регионального развития (-2,6 млрд грн);
развитие физической культуры и спорта (-2,3 млрд грн);
субвенция на развитие объединенных территориальных общин (-2,1 млрд грн);
функционирования Фонда энергоэффективности (-1,6 млрд грн);
субвенция на социальную защиту педагогических работников (-1,55 млрд грн);
выплата помощи многодетным и малообеспеченным семьям, лицам с инвалидностью и т.д. (-1,3 млрд грн);
статистические наблюдения, то есть перепись населения (-1,2 млрд грн);
субвенция на местные выборы (-1,15 млрд грн);
субвенция на реализацию программы "Способная школа для лучших результатов" (-1,0 млрд грн).

Вместе - это половина предложенной суммы сокращения расходов госбюджета.

Гарантированный объем государственного долга при этом увеличился до 2 386,8 млрд.

Напоминаем: в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

Бюджетный комитет Верховной Рады утвердил проект изменений в госбюджет на 2020 год.

Председатель Верховной Рады подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания, которое состоится в понедельник 13 апреля в 14:00, на котором рассмотрят изменения в бюджет.

30 марта Верховная Рада не приняла за основу законопроект №3279 о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

Источник 

госбюджет, ВР
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