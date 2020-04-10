Инфляция в марте подскочила до 0,8%, но в годовом измерении замедлилась до 2,3% – Госстат

В то же время в марте прошлого года рост цен был еще выше – 0,9%, поэтому в годовом измерении инфляция по итогам марта-2020 замедлилась до 2,3% с 2,4% по итогам февраля, с 3,2% – по итогам января, 4,1% – по итогам 2019 года.

Согласно данным Госстата, базовая инфляция в марте этого года подскочила еще сильнее – до 1,3% после того, как оставалась на отрицательном уровне три месяца подряд. В минувшем марте базовая инфляция была ниже – 1,2%, в результате в годовом измерении она увеличилась с 3,0% до 3,1%.

Нацбанк Украины в конце января улучшил прогноз инфляции на 2020 год с 5% до 4,8%. Однако в условиях коронавируса центробанк заявил о вероятном пересмотре этого прогноза в сторону ухудшения. По словам замглавы НБУ Дмитрия Сологуба, инфляция по итогам 2020 года будет оставаться в пределах определенного Нацбанком целевого коридора 5%+/-1 процентный пункт, возможно, несколько выше.

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