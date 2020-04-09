В ОПУ обсуждали возможность введения чрезвычайного положения

Об этом заявил заместитель председателя Офиса президента Украины, секретарь координационного совета по противодействию распространения COVID-19 Кирилл Тимошенко в интервью "Украинской правде"

Прямая речь Тимошенко: "Такая возможность (введение чрезвычайного положения - ред.) всегда есть. Но мы же смотрим на ситуацию, которая сейчас есть. Сейчас введена чрезвычайная ситуация. По состоянию на сейчас мы считаем меры, которые уже введены, достаточными.

Но все равно – ты выходишь на выходных и видишь, сколько людей гуляют в парке, понимаешь? Поэтому мы всех призываем к тому, чтобы они находились дома, меньше гуляли и были всегда в масках".

Он рассказал, что введение чрезвычайного положения проговаривали с президентом. Это может случиться при условии, что власть "без чрезвычайного положения не сможет остановить распространение коронавируса".

Тимошенко объяснил, что чрезвычайное положение - это мероприятия, которые могут помогать контролировать ситуацию, а также то, чтобы люди находились дома.

В координационных совещаниях Минздрав вместе с учеными разработали несколько сценариев распространения коронавируса. У них есть оптимистичный, отрицательный и средний.

По сравнению с другими странами, Украина сейчас идет по оптимистичному сценарию развития событий, заверил Тимошенко.

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