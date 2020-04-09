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Митрополит Антоний рассказал, как УПЦ помогает бороться с пандемией коронавируса

09.04.2020 / 15:47
Митрополит Антоний рассказал, как УПЦ помогает бороться с пандемией коронавируса
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
Он рассказал, какие действия предприняла Украинская Православная Церковь для помощи в противодействии пандемии

Украинская Православная Церковь во время пандемии коронавируса помогает медикам и всем нуждающимся молитвой и через активную благотворительную деятельность.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заявил митрополит Антоний (Паканич) в своем комментарии на Youtube канале «Лавра. Путь спасения».

«На Священном Синоде УПЦ приняты особые прошения, где мы просим у Господа прощения, просим дар исцеления всем людям и особенно молимся за врачей. Это те люди, которые сейчас на передовой в борьбе с инфекцией, мы молимся именно за них. Кроме того, наша помощь выражается и в определенных действиях материального характера. К сожалению, мы должны констатировать, что не готовы ко встрече с такой пандемией, когда очень сложно приобрести какие-то препараты, которые сейчас очень нужны», - сказал владыка.

Он рассказал, какие действия предприняла Украинская Православная Церковь для помощи в противодействии пандемии.

«На приходах мы бесплатно раздаем маски, которые могут хотя бы на первых порах защитить человека от инфекции, перепрофилировали возможности всех монастырских мастерских на пошив масок. На приходах Киевской, Бориспольской епархии священники раздают маски всему населению, независимо от того ходит человек в храм или нет», - сообщил митрополит Антоний.

Он также отметил, что при каждом приходе действуют группы волонтеров, которые адресно доставляют продукты, предметы первой необходимости, лекарства тем, кому они необходимы.

«Волонтерские группы развозят медицинских работников, работников социальных структур. Наши монастыри предоставили возможность проживания иногородним медицинским работникам. Мы работаем сейчас по всем возможных направлениям, чтобы каждый человек почувствовал заботу», - подчеркнул архиерей.

По его словам, в сложные времена людям особенно необходимо ощутить единство и любовь Господа.

«Каждый человек должен почувствовать любовь Божью, а любовь Божья всегда проходит через сердце конкретного человека. Для Церкви - это новые возможности, чтобы показать природу Церкви Христовой и нашу человечность. Важно, чтобы в такие сложные времена мы не утратили ее», - заключил митрополит Антоний.

Источник: Inpress.ua
упц
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