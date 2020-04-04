Киево-Печерская лавра переходит на закрытый режим богослужений

В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре до официального окончания национального карантина богослужения будут совершаться в закрытом режиме.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Лавры, это связано с ужесточением карантинных мер в стране.

«Братия обители продолжают возносить в храмах монастыря сугубые молитвы «во время губительного поветрия», ежедневно молиться о тех, кто уже заболел этим недугом, и о врачах, которые борются за жизни наших сограждан. Убедительная просьба всем прихожанам Лавры и всем православным христианам с пониманием отнестись к данной ограничительной мере», - сказано в сообщении на официальном сайте обители.

В период карантина в Лавре совершаются все уставные богослужения и проводится видеотрансляция богослужений великих праздников, субботних и воскресных дней, Страстной седмицы.

Желающие подать записки на поминовение и внести пожертвование, могут это сделать на сайте Лавры.