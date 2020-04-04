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Полиция не будет закрывать храмы на карантине

05.04.2020 / 15:34
Храмы и другие культовые сооружения не будут закрываться

Руководство Национальной полиции Украины просит верующих участвовать в богослужениях с помощью Интернета.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Всеукраинского совета Церквей и религиозных организаций, об этом глава Нацполиции Игорь Клименко сказал во время видеоконференции с членами Всеукраинского Совета Церквей, состоявшейся в субботу, 4 апреля.

Во время совещания Клименко сообщил, что проведение богослужений в храмах с соблюдением санитарных карантинных норм и при участии не более 10 человек не запрещается. Вместе с тем, постановление Кабинета Министров Украины в редакции от 2 апреля 2020 года вводит дополнительные ограничения на передвижение граждан, запрещая передвижение в группах более двух человек.

Руководитель Нацполиции заверил, что храмы и другие культовые сооружения не будут закрываться, не будет препятствий в проведении богослужений, чтобы священники и церковнослужители могли обеспечивать видеотрансляции. Однако с 6 апреля полиция будет следить за тем, чтобы не было скопления людей в храмах и возле них.

По его словам, в организации и проведении богослужения должно быть задействовано не более 10 человек, с соблюдением безопасной дистанции и использованием средств защиты (масок, респираторов). Чиновники призвали также избегать прямого контакта священнослужителей с верующими и верующих между собой при организации богослужений и предоставлении душпастырской опеки верующим.

Со своей стороны, главы Церквей предложили правительству Украины включить священнослужителей и церковнослужителей в перечень лиц, на которых не распространяются ограничения по передвижению в условиях карантина, с целью обеспечения проведения богослужений и их видеотрансляции.

Участники совещания договорились согласовать четкие правила организации религиозных празднеств в апреле 2020 года с целью обеспечения санитарных требований и обеспечения безопасности верующих от риска инфекционного заражения, учитывая мировую пандемию коронавируса COVID-19.

Кроме этого, религиозные деятели отметили необходимость решения вопроса о продолжении оказания помощи нуждающимся, прежде всего бездомным, чтобы они и в дальнейшем получали от религиозных и благотворительных организаций бесплатную еду и смогли выжить в условиях карантина.

Как сообщалось, что ранее Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций обнародовал Призыв к украинскому народу по поводу профилактики распространения коронавируса.

Источник: Inpress.ua
полиция, церковь, карантин, храмы
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