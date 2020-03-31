В Украине зафиксировали 548 случаев коронавируса

Об этом сообщает Минздрав в Facebook.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 30 марта в Украине 548 лабораторно подтвержденных ПЛР-исследованием случаев COVID-19. Всего в Украине зафиксированы 13 летальных случаев от COVID-19. 8 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, по состоянию на утро 30 марта в Украине было 480 случаев заражения коронавирусом, из них 11 летальных, 6 пациентов выздоровели.

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