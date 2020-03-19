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Запорожский митрополит УПЦ назвал то, что страшнее коронавируса

19.03.2020 / 12:49
Запорожский митрополит УПЦ назвал то, что страшнее коронавируса
Митрополит Лука Источник: Центр информации УПЦ
Владыка напомнил, о чем молятся православные во время Великого поста

Гораздо страшнее коронавируса то, что происходит с человеком на духовном уровне.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом в своем Телаграм-канале написал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

Владыка напомнил, о чем молятся православные во время Великого поста.

«В молитве Ефрема Сирина, которая читается Великим постом за богослужением, мы просим Бога о том, чтобы Он избавил нас от духа праздности, уныния, любоначалия и празднословия. Мы просим у Господа даровать нам дух целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви. Дух человеческий способен вмещать в себя разные состояния. Но бывает так, что он соединяется с духом демоническим. Самое страшное происходит тогда, когда в результате длительного пребывания в безбожном состоянии, в душе начинает жить человекодемон. Это слияние, как запущенная болезнь, со временем может стать неизлечимым. Каким бы страшным не был коронавирус или другие болезни, так или иначе это все временное состояние, которое уходит вместе с телом. Но демоновирус остается в душе навсегда. Что может быть страшнее непрекращающейся агонии души? Это и есть мука вечная, от которой хочет уберечь нас Господь. Человек, подхвативший демоновирус становится демоноподобным», - подчеркнул владыка.

Запорожский митрополит отметил, что «то, что этот вирус зла уже глубоко проник во все поры нашего общества, видно из того, что сегодня происходит в Украине. Так же, как и коронавирус, этот темный вирус тоже является искусственно созданным, но только уже не людьми, а демонами, которые хотят лишь одного – нашей вечной гибели. Сатану не интересует ничего, кроме наших душ. За этими бесценными сокровищами и ведется охота. В нашем обществе тех, кто заразился демоновирусом, значительно больше, чем тех, кто заразился коронавирусом».

Источник: Inpress.ua
коронавирус, УПЦ
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