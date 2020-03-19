Войти | Зарегистрироваться
14:46

четверг,
19 марта
Онлайн
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Жизнь
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Названы популярные сочетания продуктов, которые на самом деле вредны
Жизнь
Названы популярные сочетания продуктов, которые на самом деле вредны
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Происшествия

В военный госпиталь с подозрением на коронавирус попал пенсионер

19.03.2020 / 13:12
В Национальный военно-медицинский клинической центр "ГВКГ" с подозрением на коронавирус попал пенсионер министерства обороны.

Об этом сообщает командование медицинских сил Вооруженных сил Украины

Дословно: "При обследовании со слов пациента было обнаружено, что он контактировал со своим другом у которого вроде бы было ОРЗ. Также он сообщил, что к его другу недавно приезжали дети, которые живут за пределами Украины.

Учитывая указанное и выявленные симптомы военному пенсионеру было проведено два экспресс-тесты по проверке на возможное заболевание острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом COVID-19, один из которых дал положительный результат".

Военные врачи немедленно передали информацию о больном в Киевский городской лабораторный центр для установления круга возможных контактных лиц.

Сейчас его изолированно в специальном боксе клиники инфекционных заболеваний Национального военно-медицинского клинического центра "ГВКГ".

Для подтверждения диагноза у него взяли биологические пробы и отправили в Киевский городской лабораторный центр.

Отмечается, что результаты исследований поступят в военный госпиталь в течение трех рабочих дней.

Состояние здоровья пациента удовлетворительное. Он находится под постоянным меднаблюдением с соблюдением строгого противоэпидемического режима. Ему предоставляется симптоматическое лечение, а медицинский персонал обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Пациент обратился с жалобами на состояние здоровья в медцентр 17 марта во второй половине дня.

Напомним: 17 марта в Украине зарегистрировали 14 случаев заболевания Covid-19, два из них летальные.

Один случай обнаружили у жителя Киевской области, 2 - в Киеве.

Среди больных коронавирусом в Украине народный депутат Сергей Шахов. Он находится на самоизоляции.

В Украине по состоянию на 20:00 17 марта официально зарегистрировано 14 случаев заболевания Covid-19, два из них — летальные.

Только 17 марта было выявлено 7 новых случаев болезни, один -- у жителя Киевской области. Также среди инфицированных - двое детей в возрасте 1 год 10 месяцев и 6 месяцев. Все они являются контактными лицами ранее подтвержденного случая. В целом вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья исследовала более 640 образцов.
В Украине с 12 марта по 3 апреля введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.

17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт будут пускать только по 10 человек, и то только тех, кто будет в медицинской маске.

Источник 

пенсионер, коронавирус, военный госпиталь
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
19 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.