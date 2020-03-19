В Борисполе монахи УПЦ окропили въезды в город святой водой

В Борисполе 18 марта братия мужского монастыря в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» совершила молебен «во время губительнаго поветрия и смертоносные заразы».

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Бориспольской епархии, монахи с молитвами объехали весь город, осеняя его святынями и окропляя святой водой все въезды в город.

Как сообщал Центр информации УПЦ, 18 марта Священный Синод Украинской Православной Церкви призвал духовенство, монашество и мирян к усиленной молитве и утвердил текст молитвы и прошения, которые необходимо возносить за Божественной литургией в течение периода коронавирусного карантина.