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В Борисполе монахи УПЦ окропили въезды в город святой водой

19.03.2020 / 13:12
В Борисполе монахи УПЦ окропили въезды в город святой водой
Бориспольская епархия Источник: Центр информации УПЦ
Священный Синод Украинской Православной Церкви призвал духовенство, монашество и мирян к усиленной молитве и утвердил текст молитвы и прошения, которые необходимо возносить за Божественной литургией в течение периода коронавирусного карантина

В Борисполе 18 марта братия мужского монастыря в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» совершила молебен «во время губительнаго поветрия и смертоносные заразы».

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Бориспольской епархии, монахи с молитвами объехали весь город, осеняя его святынями и окропляя святой водой все въезды в город.

Как сообщал Центр информации УПЦ, 18 марта Священный Синод Украинской Православной Церкви призвал духовенство, монашество и мирян к усиленной молитве и утвердил текст молитвы и прошения, которые необходимо возносить за Божественной литургией в течение периода коронавирусного карантина.

Источник: Inpress.ua
Борисполь, УПЦ
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