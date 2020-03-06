Правительство отозвало законопроект нового трудового кодекса

Об этом сообщает сайт Рады.

Сайт парламента сообщает, что закон был отозван 4 марта

Согласно регламенту Кабмина, не принятые в первом чтении правительственные законопроекты считаются отозванными на момент прекращения полномочий Рады или Кабмина.

Если новое правительство посчитает, что законопроект не утратил актуальности - оно должно будет подать его в месячный срок.

Напомним: накануне Нового года правительство внесло в парламент законопроект "О труде" - проект №2708.

С тех пор он оброс эпитетами "рабский", "закрытый", "антиконституционный" и стал причиной массовых протестов со стороны профсоюзов.

Параллельно в парламенте зарегистрированы три конкурента правительственном законопроекту

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