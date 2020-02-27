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Кремль открестился от заявлений Суркова об Украине

27.02.2020 / 12:48
Представитель российского президента Владимира Путина заявил, что Кремль не проводит политику принуждения Украины к братским отношениям.

Об этом свидетельствует заявление спикера президента РФ Дмитрия Пескова, пишет российское издание ТАСС

Прямая речь: "Нет, такой политики нет... Проводится последовательная политика, направленная на всемерное содействие реализации выполнения минских договоренностей".

Таким образом, Кремль отреагировал на интервью бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова, который назвал "принуждение к братским отношениям единственным исторически доказанным методом эффективности на украинском направлении".

Песков также заявил, "что с недавних пор Сурков является гражданином и физическим лицом". То есть высказанные в интервью Суркова мысли, хотя и авторитетные, но его личные.

Кроме того, представитель Путина заявил о важности выполнения минских соглашений. При этом он не прокомментировал высказывания Суркова, который заявил, что не представляет себе возвращения территорий ОРДЛО в состав Украины.

Что было раньше: Бывший помощник президента России Владислав Сурков заявил, что "Украины нет, есть украинство" и что "Донбасс не заслуживает такого унижения", как возвращение в ее состав.

В ответ министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Украина живет вне зависимости от представления о ней "отставного шовиниста" экс-помощника президента России Владислава Суркова.

Источник 

Кремль, Песков, Сурков
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