Предстоятель УПЦ заявил в Аммане, что автокефалия не исцелит раскол в украинском Православии

Предоставление автокефального статуса Украинской Православной Церкви не уврачует раскол, поскольку автокефалия не дает гарантии абсолютного единства.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт patriarchia.ru, об этом заявил Блаженнейший Митрополит Онуфрий на собрании Предстоятелей и делегаций Поместных Православных Церквей в Аммане.

«В течение времени внутренние и внешние обстоятельства, которые переживала Святая Украинская Православная Церковь и украинский народ, стимулировали процессы совершенствования уже имеющихся независимости и самостоятельности церковной жизни и служения. Сегодня мы имеем де-факто настоящую автокефалию. У нас функционирует Священный Синод, у нас есть Архиерейский Собор, у нас есть независимый церковный суд. Мы самостоятельно избираем и рукополагаем архиереев, открываем новые епархии. У нас есть свои духовные учебные заведения, различные синодальные учреждения по взаимодействию с внешним миром и социальным служением», - отметил Предстоятель УПЦ.

Он напомнил, что Украинская Православная Церковь образована в 1990 году через получение Грамоты Патриарха Московского и всея Руси о даровании самостоятельности в управлении, а также рассказал о ситуации с расколами в украинском Православии, отметив, что следствием так называемого объединительного процесса, инициированного в 2018-2019 годах Патриархом Константинопольским Варфоломеем, стало усугубление раскола в украинском Православии.

«Сегодня некоторые говорят, что сильным средством для уврачевания церковного раскола в Украине является получение автокефального статуса для Украинской Православной Церкви. Хочу быть честным перед Богом и своей совестью и скажу: уверен в том, что автокефальный статус Украинской Православной Церкви не уврачует раскол. Возможно, некоторые раскольники вернутся в лоно канонической Церкви, но не все. Автокефалия не дает гарантии абсолютного единства. И в существующих в мире автокефальных Церквах есть свои расколы», - отметил Блаженнейший Онуфрий.

По мнению Предстоятеля Украинской Православной Церкви, необходимо выстроить такое соборное церковное управление, «которое будет востребованным и эффективным для спасительного служения Святой Соборной Апостольской Православной Церкви в новом мировом пространстве».

«Успешно решить эту проблему мы сможем только тогда, когда мы откажемся от своих личных амбиций и будем действовать в духе божественного смирения и братской любви», - подчеркнул Предстоятель УПЦ.