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Предстоятели в Аммане поддержали инициативу Иерусалимского Патриарха о совместной молитве в Храме Гроба Господня

27.02.2020 / 12:57
Предстоятели в Аммане поддержали инициативу Иерусалимского Патриарха о совместной молитве в Храме Гроба Господня
patriarchia.ru Источник: Центр информации УПЦ
Участники межправославной встречи надеются, что Константинопольский Патриарх Варфоломей присоединится к этому диалогу вместе с другими братьями-Предстоятелями

Участники встречи Предстоятелей и делегаций Поместных Православных Церквей в Аммане поддержали призыв Патриарха Феофила III провести молитву о мире, прекращении войны, болезней и страданий, о всех христианах и о единстве Православной Церкви - в Храме Гроба Господня в Иерусалиме, перед Гробницей Христа.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказано в итоговом коммюнике Совета Предстоятелей Поместных Православных Церквей.

В документе отмечается, что «делегации согласились с тем, что им следует собраться как братьям, предпочтительно до конца этого года, с тем, чтобы укрепить узы общения посредством молитвы и диалога».

Участники межправославной встречи надеются, что Константинопольский Патриарх Варфоломей присоединится к этому диалогу вместе с другими братьями-Предстоятелями.

В документе отмечается, что это собрание призвано укрепить братские узы между Церквами и «содействовать узам мира во Христе среди них, выступать за единство Православных Церквей и возобновить диалог в молитвенной надежде на примирение там, где были разногласия».

На межпроавославной встрече отметили, что решения, касающиеся вопросов православного значения, включая предоставление автокефалии отдельным Церквам, должны быть в духе всеправославного диалога и единства, а также всеправославного консенсуса.

«Относительно текущей церковной ситуации в Украине участники также признали, что всеправославный диалог необходим для исцеления и примирения», - говорится в документе.

На встрече были рассмотрены вопросы о Северной Македонии и Черногории.

«О Северной Македонии делегации заявили, что этот вопрос должен быть решен путем диалога в рамках Сербской Православной Церкви и при общеправославной поддержке.

Что касается Черногории, то участвовавшие делегации настоятельно призвали соответствующие власти уважать и отстаивать основополагающее право собственности на имущество, включая собственность Церкви», - подчеркнули участники встречи в Аммане.

Как сообщалось, встреча в Иордании прошла 26 февраля по инициативе Иерусалимского Патриарха Феофила.

Во встрече также участвовали Патриархи Московский Кирилл, Сербский Ириней во главе своих делегаций, Предстоятель Украинской Православной Церкви митрополит Онуфрий, Предстоятель Церкви Чешских земель и Словакии митрополит Ростислав, а также делегации Румынской и Польской Церквей.

Источник: Inpress.ua
Иордания, Амман
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