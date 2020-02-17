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На Винниччине священник, который перешел в ПЦУ, вернулся в УПЦ

17.02.2020 / 14:02
На Винниччине священник, который перешел в ПЦУ, вернулся в УПЦ
Винницкая епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
После принесения покаяния протоиерея Романа Асафа приняли в число священников Винницкой епархии УПЦ

В Винницкой области в Казатине священник, который ранее перешел в Православную Церковь Украины, вернулся в Украинскую Православную Церковь.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, это уже третий случай, когда на Винниччине священник принес покаяние и вернулся в УПЦ.

«Настоятель храма в честь преподобного Серафима Саровского протоиерей Роман Асафа, который в марте прошлого года перешел в ПЦУ, обратился к митрополиту Винницкому и Барскому Варсонофию с покаянным письмом, в котором выразил искреннее покаяние в грехе уклонения в раскол и выразил намерение неуклонно сохранять верность Богу и единство с канонической Церковью», - сообщили в епархии.

После принесения покаяния протоиерея Романа Асафа приняли в число священников Винницкой епархии УПЦ. Священник был восстановлен в должности настоятеля храма в честь преподобного Серафима Саровского города Казатин.

Источник: Inpress.ua
упц, пцу, казатин
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