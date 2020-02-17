Сбитый самолет МАУ: на Иран могут подать в суд, Пристайко назвал условие

Об этом в Мюнхене 15 февраля заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Как сообщила "Европейская правда", ранее министры 5 государств Иран в Мюнхене сделали совместное заявление о том, что Иран неспособен расшифровать "черные ящики" и должен отдать их на расшифровку другой стороне.

Кроме этого речь идет о необходимости провести уголовное расследование для привлечения виновных к ответственности, а также о необходимости выплатить компенсации семьям погибших.

Пристайко отметил, что Украина ожидает относительно быстрых действий Ирана. "Мы не планируем ждать долго. Мы говорим о неделях и месяцах, а не о годах".

На уточняющий вопрос он ответил, что в случае отсутствия действий, на которые рассчитывает Украина и другие государства, они могут подать иск в международные суды.

"Мы оставляем за собой право задействовать международные правовые инструменты, но пока мы надеемся на действия Ирана", - заявил он.

Глава МИД Канады Франсуа Шампань подтвердил, что международное сообщество считает Иран обязанным совершить действия, которых от него требуют.

"Если вы признали свою ответственность (по сбитию самолета), то это приводит к последствиям", - объяснил он.

Напомним: 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек. На борту были граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).

11 января Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана.

Согласно расследованию Организации гражданской авиации Ирана, 8 января украинский самолет был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" ближнего радиуса действия Тор-М1 через три минуты после взлета.

"Черные ящики" со сбитого самолета Иран решил отправить во Францию, но 15 января Украина попросила передать их украинским правоохранителям.

Украина трижды просила компетентные органы Ирана предоставить украинской стороне бортовые самописцы сбитого "Боинга".

18 января глава отдела расследования инцидентов Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар заявил, что "черные ящики" с авиалайнера МАУ будут отправлены в Украину.

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