Катастрофа самолета МАУ: Иран готов сотрудничать с Украиной для расследования

Об этом Зариф заявил на встрече министров иностранных дел Украины, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает пресс-служба МИД Ирана

Дословно: "В ходе встречи Зариф "обменялся мнениями о способах рассмотрения правовых и технических аспектов инцидента, подчеркнул ответственное поведение Ирана при рассмотрении дела и подчеркнул необходимость избегать политизации вопроса".

"Глава МИД также подтвердил готовность Исламской Республики Иран сотрудничать с Украиной для расследования дела и достижения юридического урегулирования вопроса".

Напомним, 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек. На борту были граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).

Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана.

"Черные ящики" со сбитого самолета Иран решил отправить во Францию, но 15 января Украина попросила передать их украинским правоохранителям.

Украина трижды просила компетентные органы Ирана предоставить украинской стороне бортовые самописцы сбитого "Боинга".

18 января глава отдела расследования инцидентов Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар заявил, что "черные ящики" с авиалайнера МАУ будут отправлены в Украину.

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