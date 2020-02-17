СМИ: задержанных ФСБ украинских рыбаков "суд" в Крыму отправил под арест

Об этом сообщает ТАСС.

"Задержанные накануне сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым в Азовском море, признаны виновными в совершении административного правонарушения по части 4 статьи 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов федеральной службы безопасности в связи с исполнением им служебных обязанностей, а равно воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей"). Им назначен административный арест на 10 суток", - говорится в сообщении.

Напомним, украинские рыбаки, которых вместе с судном накануне, 15 февраля, сотрудники пограничного управления ФСБ России в оккупированном Крыму захватили в Азовском море, являются жителями села Райновка Приморского района Запорожской области. По сообщению народного депутата Павла Мельника, имена задержанных, вероятно, Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов.

Главное управление Национальной полиции Украины в АР Крым по факту захвата украинского судна начало уголовное производство по статьям 146 и 278 Уголовного кодекса Украины.

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