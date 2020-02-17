В Киеве поймали криминального авторитета Анисимова

Об этом сообщают сайт Нацполиции, Facebook Евгения Черняка

В воскресенье, 16 февраля, в Киеве сотрудники Департамента уголовного розыска Нацполиции при поддержке спецназа КОРДа провели спецоперацию по задержанию мужчины 1975 г.р., который запорожские правоохранители шесть лет назад объявили в международный розыск. Все это время он скрывался от органов следствия.

12 января 2018 года следственным судьей Орджоникидзевского районного суда города Запорожье вынесено постановление об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей. Его доставят для проведения следственных действий в город Запорожье.

Мужчине инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, задержанного подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частями 2 и 4 ст. 189 (вымогательство), ч. 1 ст. 263-1 (незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия ...) и ч. 1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

В то же время, глава наблюдательного совета крупного алкогольного холдинга Global Spirits Евгений Черняк сообщил, что задержанный – Евгений Анисимов по кличке "Клоун", который ранее пытался отобрать его бизнес.

По данным Черняка, Анисимова сдал его ближайший соратник, отказавшись от крупного вознаграждения.

Во времена президентства Виктора Януковича Анисимова называли "смотрящим" за Запорожьем.

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