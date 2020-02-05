Стало известно главное требование украинцев к Зеленскому

64% украинцев больше всего ждут от президента Владимира Зеленского прекращения военных действий на Востоке страны.

Об этом свидетельствуют результаты январского опроса Социологической группы "Рейтинг" Дословно: "Прекращение военных действий на Востоке Украины остается ключевым общественным запросом к президенту (64%). За последние месяцы возросла значимость запросов на прекращение войны и возрождение промышленности". Усиления борьбы с коррупцией ожидают 45% опрошенных, возрождения промышленности – 30%. 24% ждут от Зеленского повышения социальных стандартов и 22% – повышения качества медицины. Источник