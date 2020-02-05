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Стало известно главное требование украинцев к Зеленскому

05.02.2020 / 17:16
64% украинцев больше всего ждут от президента Владимира Зеленского прекращения военных действий на Востоке страны.

Об этом свидетельствуют результаты январского опроса Социологической группы "Рейтинг"

Дословно: "Прекращение военных действий на Востоке Украины остается ключевым общественным запросом к президенту (64%).

За последние месяцы возросла значимость запросов на прекращение войны и возрождение промышленности".

Усиления борьбы с коррупцией ожидают 45% опрошенных, возрождения промышленности – 30%.

24% ждут от Зеленского повышения социальных стандартов и 22% – повышения качества медицины.

Источник

опрос, требования, Зеленский
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