Филарета исключили из Синода ПЦУ и запретили совершать хиротонии

Священный Синод Православной Церкви Украины 4 февраля «задним числом» запретил главе УПЦ КП Филарету (Денисенко) совершать хиротонии.

На состоявшемся заседании Синода было принято решение о том, что с 24 июня 2019 года Филарет является «архиереем ПЦУ на покое», сообщается на официальном сайте ПЦУ.

В связи с этим Синод констатировал, что Филарету (Денисенко), как «архиерею на покое», «канонически запрещено совершать любые хиротонии».

В постановлении Синода ПЦУ также сказано, что «клирики, именуемые им (Филаретом – Ред.) в неуставный способ епископами, таковыми не являются, а сделанное для них и сделанное ими – все ничтожное».

Вместе с тем, подчеркивается, что Филарет «потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией», исключен из состава Священного Синода, но при этом, остается в составе епископата ПЦУ.