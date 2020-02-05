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Филарета исключили из Синода ПЦУ и запретили совершать хиротонии

05.02.2020 / 17:01
Филарета исключили из Синода ПЦУ и запретили совершать хиротонии
Филарет Источник: ПЦУ
Синод констатировал, что Филарету (Денисенко), как «архиерею на покое», «канонически запрещено совершать любые хиротонии»

Священный Синод Православной Церкви Украины 4 февраля «задним числом» запретил главе УПЦ КП Филарету (Денисенко) совершать хиротонии.

На состоявшемся заседании Синода было принято решение о том, что с 24 июня 2019 года Филарет является «архиереем ПЦУ на покое», сообщается на официальном сайте ПЦУ.

В связи с этим Синод констатировал, что Филарету (Денисенко), как «архиерею на покое», «канонически запрещено совершать любые хиротонии».

В постановлении Синода ПЦУ также сказано, что «клирики, именуемые им (Филаретом – Ред.) в неуставный способ епископами, таковыми не являются, а сделанное для них и сделанное ими – все ничтожное». 

Вместе с тем, подчеркивается, что Филарет «потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией», исключен из состава Священного Синода, но при этом, остается в составе епископата ПЦУ.

Источник: Inpress.ua
Филарет, ПЦУ
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