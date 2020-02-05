В УПЦ отпели 33-летнюю женщину-сержанта, которая погибла в зоне боевых действий

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Крещение Господне с Предстоятелем УПЦ на набережной Днепра: как это было19.01.2020 / 21:33Последние новости рубрики
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Число заболевших новым коронавирусом в мире превысило 20,6 тыс. - ВОЗ
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Число больных новым коронавирусом в Китае достигло 20,4 тыс. человек
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От коронавируса вылечились чуть больше человек, чем умерли
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В Китае произошла вспышка птичьего гриппа
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Туск заявил о поддержке вступления независимой Шотландии в ЕС, Британия возмущена
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Минэкономики Украины оценивает рост ВВП в 2019г в 3,3%
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Украина выиграла у России апелляцию в ВТО
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Дубилет предлагает привязать размер премий президента и премьера к росту ВВП
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В Украине уже созданы предпосылки для "лавины" иностранных инвестиций, считает Зеленский
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Украинские военные провели на Донбассе учения со “Смерчами”
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В Украине выпустили почтовую марку к 200-летию открытия Антарктиды
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В США самолет рейса Лос-Анджелес - Шанхай сбросил топливо над городом
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На YouTube опубликовали запись с высоты на месте падения самолета МАУ
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Ученые обнаружили первую планету размером с Землю, на которой может существовать жизнь
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