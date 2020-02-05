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В УПЦ отпели 33-летнюю женщину-сержанта, которая погибла в зоне боевых действий

05.02.2020 / 17:34
В УПЦ отпели 33-летнюю женщину-сержанта, которая погибла в зоне боевых действий
Харьковская епархия Источник: Центр информации УПЦ
Отпевание совершил клирик Харьковской епархии, настоятель Свято-Архангело-Михайловского храма пгт. Зачепиловка протоиерей Игорь Сизоненко

В Харьковской области в пгт. Зачепиловка 4 февраля священник Украинской Православной Церкви отпел 33-летнюю женщину-сержанта, которая погибла в зоне боевых действий.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Харьковской епархии, сержант медицинской службы и старший боевой медик Клавдия Сытник, выполняя доставку медикаментов на передовую в зоне боевых действий на территории Луганской области, попала под минометный обстрел и была смертельно ранена осколком снаряда.

«Сотни жителей Зачепиловки и приехавшие однополчане собрались на заупокойную службу и христианское прощание с погибшей. Гибель Клавдии Сытник отозвалась болью в сердце каждого жителя Зачепиловского района. Вечная память и Царствие Небесное убиенной рабе Божией Клавдии!», - отметили в епархии.

Отпевание совершил клирик Харьковской епархии, настоятель Свято-Архангело-Михайловского храма пгт. Зачепиловка протоиерей Игорь Сизоненко.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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