В УПЦ отпели 33-летнюю женщину-сержанта, которая погибла в зоне боевых действий

В Харьковской области в пгт. Зачепиловка 4 февраля священник Украинской Православной Церкви отпел 33-летнюю женщину-сержанта, которая погибла в зоне боевых действий.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Харьковской епархии, сержант медицинской службы и старший боевой медик Клавдия Сытник, выполняя доставку медикаментов на передовую в зоне боевых действий на территории Луганской области, попала под минометный обстрел и была смертельно ранена осколком снаряда.

«Сотни жителей Зачепиловки и приехавшие однополчане собрались на заупокойную службу и христианское прощание с погибшей. Гибель Клавдии Сытник отозвалась болью в сердце каждого жителя Зачепиловского района. Вечная память и Царствие Небесное убиенной рабе Божией Клавдии!», - отметили в епархии.

Отпевание совершил клирик Харьковской епархии, настоятель Свято-Архангело-Михайловского храма пгт. Зачепиловка протоиерей Игорь Сизоненко.