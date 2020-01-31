В интернете доступен виртуальный тур по Софии Киевской

Национальный заповедник «София Киевская» представил 3D-тур по Софийскому собору, который дает возможность совершить виртуальное паломничество по одному из величайших памятников архитектуры Древней Руси.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Национального историко-культурного заповедника «София Киевская», теперь уникальные древние мозаики и фрески можно рассмотреть, не выходя из дома.

«Благодаря 3D-туру каждый желающий может рассмотреть Софийский собор в мельчайших деталях», - указано на сайте заповедника.

Как сообщалось ранее, Свято-Успенская Святогорская лавра представила обновленный виртуальный тур по обители, а также в сети доступен аудиогид по 11 историческим объектам Киево-Печерской лавры.



*** Софийский собор - второй кафедральный храм Киевских митрополитов (первым была Десятинная церковь).

Собор сохранял статус кафедры Киевских первосвятителей более 900 лет.

В 1990 году храм был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.