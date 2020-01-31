В Церкви рассказали, можно ли кремировать умерших

Православные не боятся, что их тело может быть сожжено, но при христианском погребении в обязательном порядке следует настаивать на том, чтобы кремации предшествовало отпевание, а не наоборот.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «Монастырский вестник Украины», об этом рассказал ректор Киевской духовной академии и семинарии епископ Сильвестр (Стойчев).

«Кремация в христианских странах появилась относительно недавно: первый крематорий построен в 1876 году в Милане. Как правило, существуют медицинские, гигиенические и прочие аргументы в пользу этого способа погребения. Видимо, в эпоху, когда от холеры и тифа умирали целыми семьями, подобные доводы казались убедительными.

Следует заметить, что кремация, у народов издревле ее практиковавших, выглядит совершенно не так гигиенично, как это может показаться. Достаточно посмотреть современные видео кремации тел в Индии, чтобы понять, о чем идет речь», - сказал епископ Сильвестр.

Ректор Киевской духовной академии и семинарии отметил, что у христиан особое отношение к телу человека.

«Оно (тело, - ред.) для нас не оболочка, не одежка и уж тем более не темница. Православная антропология исходит из определения, что человек есть соединение души и тела. «Душа сама по себе не есть уже полный человек», – пишет преподобный Иоанн Дамаскин. Душа так тесно соединена с телом, что они представляет собою одну цельную природу человеческую. Разрыв связи души и тела, именуемый смертью, является неестественным. Он не создан Творцом: «Бог смерти не сотворил» (Прем. 1:13).

На высокое значение тела указывают слова святого апостола Павла, именующего тело храмом Святого Духа и храмом Божиим (1 Кор. 3:16; 1 Кор. 3:17; 1 Кор. 6:19). И даже после смерти тело не просто уходит в землю, а покоится до дня Воскресения всех умерших.

О вере в Воскресение апостол Павел говорит: «Если нет воскресения мертвых, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор. 15:14)», - сказал епископ Сильвестр.

Архиерей УПЦ рассказал, как в Церкви воспринимают смерть.

«Христиане хоронят свои тела в земле в ожидании дня Воскресения. Человек не должен был умирать. Телу не следовало возвращаться в прах. Смерть – последствие греха. И даже остатки тела являются ценными. Это осколки драгоценного сосуда. Он разрушен. Разбит. Как бережливая хозяйка складывает осколки любимой вазы в надежде их когда-то склеить, так и Церковь прячет в землю «богозданную красоту», веруя и ожидая гласа «“Кости сухие! слушайте слово Господне!” Так говорит Господь Бог костям сим: вот, Я введу дух в вас, и оживете... произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею... и вошел в них дух, и они ожили» (Иез. 37-я глава)», - отметил владыка.

Ректор Киевской духовной академии и семинарии подчеркнул, что христиане не боятся смерти.

«Венец христианского отношения к телу в особом, благоговейном почитании останков умерших святых – мощей.

Христиане не боятся, что их тело может быть сожжено. Мы верим, что даже если тело наше разложится на атомы, Бог все равно воскресит нас, каждого в его теле, в том, в котором пребываем в земной жизни», - сказал он.

Владыка Сильвестр сообщил, что при возможности верующим нужно искать возможности для традиционного погребения.

«Сторонники кремации нередко сожжение оправдывают увеличением населения: мол, не хватает кладбищ, под которые требуется все большие и большие территории.

Да, в некоторых местностях, особенно в мегаполисах, такая проблема есть. Мы не можем ее отрицать. Не вправе также не учитывать и экономической составляющей – дороговизна земли на кладбищах в большинстве стран.

Однако, полагаем, что верующим нужно искать возможности для традиционного погребения. Если это все же невозможно и есть непреодолимый фактор (экономический, например), то при христианском погребении в обязательном порядке следует настаивать на том, чтобы кремации предшествовало отпевание, а не наоборот. Ведь иначе текст погребальных молитвословий теряет всякое значение: не петь же «Приидите, последнее целование дадим, братие, умершему» перед горсткой пепла», - подытожил епископ Сильвестр.