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Определены три основных направления дальнейшей работы украинской делегации в ПАСЕ

31.01.2020 / 14:21
Глава постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавета Ясько (фракция "Слуга народа" - ред.) определила три основных направления дальнейшей работы украинской делегации в ПАСЕ.

"Мы будем активно и профессионально работать в ПАСЕ и рамках мандата, полученного от Верховной Рады Украины. Мы будем следить, чтобы Россия не использовала трибуну ПАСЕ для распространения фейков и пропаганды. Любые антиукраинские выпады не останутся без ответа. Никакой толерантности к закрывание глаз на попытку изменении статуса оккупированных территорий Украины", - написала Ясько на своей странице в Фейсбуке.

Она также отметила, что украинская делегация будет работать с позитивной повесткой дня вместе с партнерами, друзьями и единомышленниками.

"Мы продолжим работать с позитивной повесткой дня вместе с партнерами, друзьями и единомышленниками. Наша цель неизменна - восстановление авторитета СЕ, укрепление прав человека, демократии и верховенства права", - написала Яська.

При этом она отметила, что российская делегация в ПАСЕ - это "новая нормальность".

Источник

ПАСЕ, делегация Украины, Ясько
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