В Сербской Церкви считают, что 250 тыс человек на протестах в Черногории свидетельствуют о неправильности нового закона

В Черногории на протесты выходят 250 тысяч человек – это свидетельствуют о неправильности принятого властью закона.

Об этом сказал богослов Цетинской семинарии Сербской Православной Церкви протоиерей Гойко Перович, сообщается на сайте Черногорско-Приморской митрополии.

«Кто-то скажет, что люди проснулись, кто-то скажет, что это чудо, кто-то, как власти Черногории, что это – политические демонстрации, одетые в церковные наряды, но каждый, кто следит за событиями этого месяца, соглашается, что так много людей на улицах Черногории никогда не либо. Были музыкальные мероприятия и спортивные соревнования, были политические митинги, но в то же время, такого, когда площади всех черногорских городов были переполнены, и все происходило мирным и молитвенным тоном, у нас этого еще не было», – подчеркнул богослов.

Отец Гойко также отметил, что крестные хода православных Черногории – это законный гражданский протест со стороны верующих и тех, кто хочет, чтобы в Черногории были законы, не нарушающие Конституцию и основные права человека.

По мнению клирика СПЦ, правительство Черногории никогда не стремилось вести диалог с Церковью, потому что боялось услышать аргументы против закона, нарушающего права человека.

«Если бы наши замечания были беспочвенными, мы бы легко поговорили, и они (политики – Ред.) легко бы указали нам на это», - подчеркнул богослов.

В виду этого, он заявил, что считает призыв к диалогу со стороны власти «неуместной сделкой»: «У нас есть более нормальное, законное требование – изменить закон».